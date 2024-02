Den aarhusianske gourmetrestaurant Nordisk Spisehus er taget under konkursbehandling.

Restauranten er ét ud af syv selskaber, som ejeren, Frantz Longhi, denne uge har begæret konkurs, fremgår det i Statstidende.

Longhi, der sidste år også måtte begære forretningen Paustian i Aarhus konkurs, mener, at eventuelle nye ejere har et 'godt grundlag' for at føre restauranten videre.

»Den ligger fantastisk og har et rigtig godt navn i byen med tusindvis af gæster og omtale i Michelin-guiden i rigtig mange år. Så det er op til kurator at afhænde virksomheden bedst mulig,« oplyser han i et skriftligt svar til Finans.

Til mediet oplyser han, at de mange konkurser denne uge er en direkte konsekvens af, at Paustian i Aarhus, der solgte designermøbler, sidste år måtte dreje nøglen om.

Han peger på krigen i Ukraine og de økonomiske følger som årsagen til, at virksomhederne ikke har opnået den fremgang, som man havde håbet.