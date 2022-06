Lyt til artiklen

Medicinalgiganten Novo Nordisk har mandag taget hul på et storstilet projekt.

Ifølge planen skal en ny og større fabrik nemlig stå klar, ligesom man udvider medarbejderporteføljen med 120 medarbejdere.

Alt sammen ved virksomhedens fabrik i Hjørring, skriver TV 2 Nord. Et arbejde, der blev indledt mandag:

»Det er kæmpe stort, at vi nu skal udvide så meget her i Hjørring. Vi kommer til at fordoble montagekapaciteten og udvide pakkekapaciteten. Det er historisk for fabrikken her i Hjørring,« siger Morten Keller Caspersen, der er fabriksdirektør for Novo Nordisk i Hjørring.

På Novo Nordisk-fabrikken i Hjørring producerer man blandt andet de penkanyler, der bliver brug til insulin.

Og lige nu er der en massiv efterspørgsel på verdensplan, hvorfor man udvider afdelingen i Hjørring med de føromtalte medarbejdere og 5.600 ekstra kvadratmeter.

Til en samlet pris på 552 millioner kroner.

Allerede i april meldte Novo Nordisk-koncernen ud, at salget på diabetesmidler var eksploderende, hvilket også kunne ses sort på hvidt.

I de første tre måneder af 2022 havde Novo Nordisk et samlet salg på 42 milliarder kroner. Det er en vækst på 24 procent i forhold til første kvartal 2021.

»Salgsudviklingen har gjort os i stand til at løfte vores forventninger til hele året,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør i Novo Nordisk, i en kommentar til regnskabet.

Novo Nordisk, der blev etableret i 1923, har haft en afdeling i Hjørring siden 1986.