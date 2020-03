Et nyt dansk forsøg, der kan betyde liv og død for mange danske coronapatienter, er strandet i dansk bureaukrati på anden uge.

En lang række undersøgelser fra blandt andet Kina og Frankrig viser, at midlet hydroxyklorokin - som regel bare kaldet klorokin - har stor positiv effekt på patienter, der er syge af covid-19. Men den danske speciallæge Stig Ekkert venter stadig på at komme i gang med forsøg på danske patienter.

»Jeg har afleveret ansøgninger og protokoller på Hvidovre for 11 dage siden, men det er så strandet der. Nu skulle det næsten være klar til at blive sendt afsted til den etiske komite. Så går der mindst en uge mere,« siger en ærgerlig Stig Ekkert.

Stig Ekkerts frustration kommer især af, at han mener, man bør iværksætte behandling med klorokin til patienter med covid-19 med det samme. Man skal ikke vente på undersøgelserne. Noget som Sundhedsstyrelsen og den forsøgsansvarlige professor Thomas Benfield på Hvidovre Hospital til gengæld mener kan være farligt for patienterne.

Covid-19 virusset er sandsynligvis meget påvirkelig overfor det billige og gennemprøvede middel klorokin, som ellers har været anvendt mod malaria. Men det tager tid at komme i gang med danske undersøgelser. Foto: LIZABETH MENZIES Vis mere Covid-19 virusset er sandsynligvis meget påvirkelig overfor det billige og gennemprøvede middel klorokin, som ellers har været anvendt mod malaria. Men det tager tid at komme i gang med danske undersøgelser. Foto: LIZABETH MENZIES

»Vi har allerede adgang til rigtigt gode resultater fra andre lande. Der er ingen grund til at tro, at de resultater er forkerte,« siger han og fortsætter:

»Jeg kunne forstå, at man tøvede, hvis man stod med et helt nyt præparat. Men det er ikke tilfældet. Klorokin har vi brugt i mere end 70 år. Vi kender alle bivirkningerne, som er ganske få og det er meget billigt. Derfor risikerer vi ikke noget ved at bruge det. Tværtimod kan vi redde liv, hvis det virker,« siger Stig Ekkert.

Stig Ekkert bakkes op af Niels Høiby, der sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden, er pensioneret professor i mikrobiologi og en ivrig debattør om sundhedsvæsenet.

»Vi har et middel her, som virker, så derfor skal vi bruge det. Vi skal ikke kaste os ud i meget lange kliniske studier, hvor man først kan se resultater om mange måneder. Så er pandemien jo overstået,« siger Niels Høiby.

Speciallæge Stig Ekkert er ivrig efter at komme i gang med undersøgelser, der kan vise om det billige og velkendte malaria-præparat klorokin også er effektivt mod covid-19. Undersøgelser fra Kina og Frankrig er lovende, men indtil videre er de danske forsøg ikke kommet i gang endnu. De er strandet i dansk bureaukrati. Foto: Nils Meilvang Vis mere Speciallæge Stig Ekkert er ivrig efter at komme i gang med undersøgelser, der kan vise om det billige og velkendte malaria-præparat klorokin også er effektivt mod covid-19. Undersøgelser fra Kina og Frankrig er lovende, men indtil videre er de danske forsøg ikke kommet i gang endnu. De er strandet i dansk bureaukrati. Foto: Nils Meilvang

»Det er ærgerligt med det danske forskningsbureaukrati. Det kan koste liv, hvis vi venter.«

En af grundene til, at Stig Ekkert ikke for længst er i gang med at teste klorokin på danske patienter, skyldes blandt andet, at der allerede kører et andet forsøg på Hvidovre. Det internationale forsøg Discovery, som tester adskillige medikamenter på patienterne.

Det er et omfattende og ekstraordinært grundigt forsøg, som lever op til de strengeste krav i forskningens verden. Der er dog en enkelt hage. Der kommer tidligst brugbare resultater om seks måneder. Altså længe efter, at de fleste håber og tror, at hele denne pandemi ligger bag os.

»Det er klassisk videnskab, og jeg synes ikke, at det er det, som vi har brug for lige nu. Vi har brug for hurtige såkaldte case-trial studier, hvor vi tester patienter og måler effekten,« siger Stig Ekkert og fortsætter:

Disse små tabletter kan muligvis redde livet på mange covid-19 patienter, men det tager tid at komme i gang med forsøg herhjemme. Foto: GERARD JULIEN Vis mere Disse små tabletter kan muligvis redde livet på mange covid-19 patienter, men det tager tid at komme i gang med forsøg herhjemme. Foto: GERARD JULIEN

»Det er ikke nær så grundigt, da vi jo ikke har en gruppe patienter, som ikke får klorokin, som vi kan sammenligne med. Men det kan vi ikke vente på. Vi må handle, som man gør i krigstid,« siger Stig Ekkert.

B.T. har tidligere talt med Sundhedsstyrelsen, som ikke mener, at forsøgene i andre lande dokumenterer, at klorokin har en positiv effekt på covid-19. Derfor vil man ikke bare åbne op for behandling med klorokin.

Den holdning deler Thomas Benfield, overlæge og professor på Hvidovre Hospital, der også er ansvarlig for forsøget.

»Jeg har ikke tillid til de forsøg, som jeg har set fra Frankrig og Kina. Derfor duer det ikke bare at åbne op for behandling med klorokin,« siger han.

Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, Niels Høiby, som også er pensioneret overlæge og professor i mikrobiologi, mener at man hurtigst muligt bør iværksætte behandling med klorokin. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, Niels Høiby, som også er pensioneret overlæge og professor i mikrobiologi, mener at man hurtigst muligt bør iværksætte behandling med klorokin. Foto: Bjarne Lüthcke

Han mener, at klorokin ikke nødvendigvis er harmløst, selvom det har været anvendt i mange år tidligere.

»Der er desværre mange eksempler på lægemidler, som har gjort betydeligt mere skade end gavn, selvom alle troede at det var en 'no-brainer,' og at det ville have en effekt. Vi risikerer at gøre ondt værre,« siger han.

Men er det ikke sandt, at det vil koste liv at vente?

»Jo, men vi risikerer også at stikke folk blår i øjnene eller tage livet af dem. Vi er nødt til at have alle overvejelserne med,« siger Thomas Benfield