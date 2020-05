Det er blevet kaldt en mulig kur mod coronavirus - og Donald Trump har kaldt det »en gave fra Gud«. Den amerikanske præsident har også selv brugt det, siger han.

Omtalen af malariamedicin som en potentiel 'mirakelkur' har været massiv, og flere lande er i gang med at undersøge midlets effekt mod coronavirus.

Det er man også i Danmark, hvor Hvidovre Hospital som de første er i gang med at teste det som behandling på danske corona-patienter.

Der er bare én stor bremseklods for, at lægerne når i mål. Der er ikke nok indlagte patienter med covid-19.

»Vi er ikke særlig langt med forsøget, fordi vi ikke har nogen patienter at teste midlet på,« siger Thomas Benfield, overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling i Hvidovre.

I lidt under en måned har man på Hvidovre Hospital været i gang med at undersøge effekten af malariamidlet hydroxyklorokin.

Ambitionen og forventningen var oprindeligt, at man kunne præsentere resultaterne af forsøget hen mod efteråret. Det har mildt sagt vist sig at være lidt af en udfordring.

»Vi kommer ikke i mål med forsøget, hvis der ikke er nogen patienter, som er indlagte,« siger Thomas Benfield.

»Med det nuværende antal patienter er vi først færdige engang til næste år.«

Selv den prognose er en anelse usikker. Den afhænger nemlig af, at der kommer en anden bølge af virussen til efteråret.

»Sker det ikke, så bliver forsøget aldrig til noget,« lyder det fra overlægen.

I forsøget skal omkring 250-400 patienter med coronavirus deltage, og det har altså vist sig sværere end forventet.

Det her forsøg giver først svar i juli 2021. Det hjælper os ikke nu og her, hvor der er behov for det. Stig Ekkert, praktiserende læge.

Ifølge Thomas Benfield går ni ud af 10 patienter, som tester positiv for coronavirus, hjem igen og bliver dermed ikke indlagt.

Til forsøget kan patienter fra 11 danske hospitaler deltage, men der er en række krav, som de skal opfylde, og hver anden falder fra på dem.

De skal være fyldt 18 år, de må ikke have haft symptomer i mere end to uger og heller ikke have kendte hjerteproblemer samt en række andre sundhedsproblemer.

Siden forsøget fik godkendelsen til at gå i gang, har 20 danske patienter indlagt med coronavirus været relevante at rekruttere.

Hvad er hydroxyklorokin? Hydroxyklorokin bruges til forebyggelse af malaria, men har ikke beviselig effekt mod coronavirus. Verden over bliver der foretaget forsøg med klorokin og hydroxyklorokin for at klarlægge, om det har en effekt mod virusset. Flere sundhedseksperter har dog betvivlet virkningen. * Hydroxyklorokin er medicin i tabletform, som i EU er godkendt til behandling af gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria. * Der findes både et lægemiddel, der hedder klorokin og et, der hedder hydroxyklorokin. * Hydroxyklorokin er en mildere udgave af klorokin, og kun hydroxyklorokin sælges i Danmark. * I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun lavet ganske få undersøgelser af klorokins og hydroxyklorokins effekt på Covid-19. * Undersøgelserne udgør på nuværende tidspunkt ikke et solidt nok grundlag til at kunne vurdere, om klorokin eller hydroxyklorokin reelt har en effekt på coronapatienter. * Det er heller ikke afdækket, hvilke bivirkninger lægemidlerne kan have, når de bruges i forbindelse med behandling af Covid-19. KILDE: Ritzau

De første 10 havde dog allerede været indlagt for længe, og yderligere fem blev ekskluderet af andre årsager.

Tilbage var kun en håndfuld, hvor tre har sagt ja til at deltage. De indgår nu i en blindtest, men en af de tre patienter har allerede haft bivirkninger og er stoppet.

Personen fik problemer med hjerterytmen, som er en blandt flere mulige bivirkninger.

Det er ubrugeligt nu

Bag initiativet til at teste malariamedicinen som en kur mod coronavirus er også den praktiserende læge Stig Ekkert.

Han har så stor tiltro til midlet, at han tilbage i slutningen af februar meldte ud, at han ville udskrive det til sine patienter, hvis de fik coronavirus. En udmelding, som dengang fik kritik fra Lægemiddelstyrelsen på grund af manglende videnskabelig dokumentation. Medicinen er heller ikke godkendt til behandling af virussen på nuværende tidspunkt.

Det var derfor med en god portion optimisme og stor glæde for Stig Ekkert, at Hvidovre Hospital som det første i Danmark ville teste den mulige kur.

I dag er han anderledes pessimistisk omkring forsøget, som ser ud til at blive voldsomt forsinket.

»Jeg tror desværre ikke, at det bliver til noget. Der mangler patienter, og det er blevet meget mere tidskrævende at lave,« fortæller han.

Oprindeligt ville Stig Ekkert have et forsøg igangsat, som kunne give en hurtig afklaring på effekten af midlet.

Han mener, at øget krav og forsøgets metode får det til at trække ud til et punkt, hvor det slet ikke giver mening mere.

»Det her forsøg giver først svar i juli 2021. Det er hjælper os ikke nu og her, hvor der er behov for det.«

Til næste år kan man måske have en vaccine klar mod coronavirus, og så har forsøget mere en historisk interesse end en praktisk.

»Det kommer ikke til at få en gavn for befolkningen. Men viser det sig, at hydroxyklorokin virker, så var der en del af dem, som er døde af corona, der kunne havde overlevet.«

I stedet for det danske forsøg, som risikerer at blive en fiasko, arbejder Stig Ekkert på at lave et lignende i England med et hurtigere resultat. Han tror dog mere på, at man får afklaring omkring midlet fra de mange test, som bliver lavet i udlandet.

Man har allerede lavet test i Frankrig og USA med forskellige udfald. Også i Norge er man i gang med at undersøge midlet. På flere svenske hospitaler har man dog allerede stoppet forsøgene med den omdiskuterede malariamedicin hydroxyklorokin. Bivirkningerne var for alvorlige.