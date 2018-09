Fiskeolietilskud under graviditeten er forbundet med større muskel, knogle og fedtmasse ved 6-årsalderen, ifølge nyt dansk studie.

Spiser du fiskeolie under graviditeten, så bliver dit barn større.

Sådan lyder konklusionen i et nyt dansk studie bragt i det anerkendte videnskabelige tidsskrift BMJ (British Medical Journal). Det skriver Videnskab.dk.

736 kvinder blev i studiet delt op i 2 grupper:

1. Den ene halvdel fik fiskeolie i de sidste tre måneder af graviditeten

2. Den anden var en kontrolgruppe, der fik olivenolie som placebo

Resultatet af studiet viste, at mødre, der havde fået piller på 2,4 gram fiskeolie dagligt, i gennemsnit fik børn, der som 6-årige vejede 0,4 kilo mere end kontrolgruppen.

Og der er ikke tale om tykkere børn, forklarer forskerne bag.

»De større børn havde signifikant større knogler og muskelmasse, men ikke signifikant mere fedtmasse. Men selv hvis stigningen i fedtmassen var signifikant, er der stadig tale om en proportionel vækst,« siger Hans Bisgaard, der er børnelæge og klinisk professor på Københavns Universitet og er en af forskerne bag undersøgelsen.

I pressemeddelelsen fra forskningscentret COPSAC beskrives børnene, hvis mødre havde spist fiskeolie, som ‘vikingebørn,’ på grund af fiskeolien og deres størrelse.

Og der er nok mange kommende mødre (og fædre), der gerne vil have sunde og stærke børn, og som ved et hurtigt kig på denne artikel overvejer at tage fiskeolietilskud.

Men forskerne kan endnu ikke konkludere med sikkerhed, at den øgede størrelse er et sundhedstegn, fortæller Camilla Trab Damsgaard, der er lektor i børneernæring på Institut for Idræt og Ernæring og selv har forsket i fiskeolie.

»Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, om det er sundt eller usundt, og det tror jeg heller ikke, forskerne bag vil på baggrund af data i studiet,« siger Camilla Trab Damsgaard, der ikke var en del af det nye studie.

Hans Bisgaard giver hende ret i, at større børn ikke entydigt kan siges at være sundere børn.

»Om selve størrelsen er godt for noget er svært at sige. Det må tiden vise. Men omvendt må jeg også sige, at som børnelæge bliver man generelt begejstret, når barnet vokser,« siger han.

Forskerne fulgte børnene fra fødslen og frem til en alder af seks år, og målinger viste, at børnene i fiskeoliegruppen konsekvent havde lidt højere BMI, end børnene i kontrolgruppen.

Men BMI er ikke det eneste, der påvirkes af fiskeolie.

I et tidligere studie viste det sig at fiskeolien sænkede risikoen for børneastma med cirka 30 procent.

Ifølge Hans Bisgaard er det meget fascinerende, at fiskeolie kan have en effekt på flere forskellige organer.

»Det har både en effekt på astma, graviditetslængden og barnets størrelse i seksårs-alderen,« siger han.

Forskergruppen vil fortsætte med at følge børnene og se, hvordan de udvikler sig.

»Vi har netop fået en bevilling på 30 millioner kroner fra Lundbeckfonden, som vi skal bruge på at undersøge den kognitive (erkendelsen red.) udvikling hos børnene. Det begynder vi på til næste år,« siger han.