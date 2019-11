Forskere håber, at ny viden kan han udnyttes til at gøre antibiotikabehandling mere effektiv.

Danske forskere mener at være nået et stort skridt videre i arbejdet for at finde en mere effektiv behandling mod bakterieinfektioner.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Det er opdagelsen af en sindrig forsvarsmekanisme for en almindelig kendt bakterie, der gør forskerne optimistiske.

Den kan sende advarselssignaler ud og sørge for, at andre bakterier svømmer uden om farer som antibiotika.

Nogle bakterier udvikler på den måde resistens over for ellers effektiv behandling. Derfor har forskere løbende forsøgt at udvikle nye typer antibiotika, som kan bekæmpe bakterierne. Samtidig prøver man at gøre den nuværende behandling mere effektiv.

Og det er forskerne nu kommet tættere på med bakterien pseudomonas aeruginosa. Den er blandt andet berygtet for at inficere patienter med lungesygdommen cystisk fibrose.

- Når de (bakterierne, red.) modtager advarselssignalet fra deres artsfæller, kan man se i mikroskopet, at de bevæger sig i en pæn bue udenom (område med antibiotika, red.). Det er en smart måde at overleve på for bakterierne, siger Nina Molin Høyland-Kroghsbo, adjunkt på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

- Hvis det viser sig, at bakterierne bruger samme undvigemanøvre, når de inficerer mennesker, kan det måske være med til at forklare, hvorfor nogle bakterieinfektioner ikke kan behandles effektivt med antibiotika

Pseudomonas aeruginosa er så stort et problem, at den ligger i den øverste kategori "kritisk" på Verdenssundhedsorganisationen WHOs liste over bakterier, hvor der er størst behov for nye typer antibiotika.

Derfor glæder forskerne sig over den nye viden.

- Infektioner med den her bakterie udgør et stort problem på verdensplan med mange hospitalsindlæggelser og dødsfald, siger Nina Molin Høyland-Kroghsbo.

- Derfor er vi rigtig glade for at kunne bidrage med ny viden, som potentielt kan udnyttes til at bekæmpe bakterien, tilføjer hun.

Studiet er foretaget i samarbejde med forskere fra University of California Irvine.

Resultaterne er beskrevet i tidsskriftet Journal of Bacteriology.

