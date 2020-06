Ét bestemt studie er tirsdag blevet omtalt i medier verden over. Men det er der måske ikke så god grund til.

For ifølge en dansk professor, så er studiets konklusioner at regne for løse antagelser.

»Jeg vil sige det sådan, at jeg ikke kan forestille mig, hvor sådan et studie skulle kunne blive publiceret henne. Sundhedsfagligt har det ingen gang på jord.«

Sådan lyder det fra professor og eksperimentel virolog på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen om studiet, der er offentliggjort fra det amerikanske Harvard Universitets Medicinske Fakultet.

Forskerne fra det ellers så anerkendte universitet peger i studiet på, at coronavirussen allerede blev udbredt i Kina i sensommeren 2019. Flere måneder før end hidtil antaget.

Forskerne har studeret satellitfotos i meget høj opløsning af parkeringspladser ved hospitaler i Wuhan, hvor sygdommen siges at være blevet opdaget i slutningen af 2019.

De analyserede fotos er blevet sammenholdt med data fra søgemaskiner, som har vist statistikker over, at der blev søgt mere og mere på sygdomstilfælde med 'hoste' og 'diarré' i efteråret.

»Både trafikken ved hospitaler i Wuhan tog voldsomt til i august 2019 ligesom søgninger på symptomer som diarré steg markant, hvilket ikke blev set ved tidligere influenzaepidemier. Dette skete forud for den dokumenterede start på Sars-Covid-2 pandemien i december 2019,« siger forskerne bag researchen.

Men den metode imponerer ikke Allan Randrup Thomsen.

»Hvis jeg var redaktør på et sundhedsvidenskabeligt tidsskrift, ville jeg kræve helt andre håndfast beviser, eksempelvis at der var påvist virus i prøver taget fra patienterne, der har parkeret foran hospitalerne.«

»Jeg ville ikke selv lægge navn til så løse antagelser,« fortsætter han.

Studiet er ikke blevet ‘peer-reviewed’, hvilket vil sige kvalitetssikret af fagfæller.

Professor ved Nottingham University i England, Keith Neal, er mindre krads i sin kritik af studiet. Men over for Reuters lader han forstå, at det er så som så med, hvilken viden man kan udlede af studiet.

»Det er et interessant stykke arbejde, men jeg er ikke sikker på, at det bringer os meget længere frem,« siger han.

Forskerne bag studiet nævner selv i den offentliggjorte rapport, at en forklaring på en stigende søgeaktivitet på ‘hoste’ simpelthen kan skyldes, at perioden faldt sammen med influenzasæsonen.

Men der er heller ikke grund til at hæfte sig ved, at flere i den undersøgte periode har søgt på symptomet ‘diarré,’ mener Allan Randrup Thomsen.

For diarré er for det første et sekundært symptom på Covid-19, og for det andet kan diarré forekomme af en lang række årsager.

Den danske virolog er således klar i mælet i sin dom over studiet:

»At postulere at trafik-aktivitet skulle afspejle en bestemt infektion - det er alt for indirekte. Der kan jo lige så godt være tale om en anden epidemi,« siger han.

Kina har tirsdag reageret på studie og givet sin officielle holdning til konklusionerne.

»Jeg synes, det er latterligt, helt utroligt latterligt at påstå dette,« lød det fra talskvinde for det kinesiske Udenrigsministerium, Hua Chunying.