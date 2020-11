Den danske forsker Thea Kølsen Fischer er sammen med ni andre eksperter blevet udpeget af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, til at undersøge, hvor coronavirusset stammer fra.

Thea Kølsen Fischer er til daglig professor i virusepidemier og infektioner ved Københavns Universitet og forskningschef ved Nordsjællands Hospital.

Hun fortæller, at ekspertholdet inden for få uger – formentlig i starten af det nye år – skal til den kinesiske by Wuhan.

- Det er her, at vi har det første registrerede tilfælde af covid, så det er i første omgang i Wuhan, at vores fokus er. Og så må vi se, hvor det fører os hen, siger hun.

Der er blevet spekuleret i, at virusset stammer fra en flagermus på et madmarked i Kina. Men i kinesiske statsmedier er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om virusset virkelig stammer fra Wuhan.

- Der er mange spekulationer. Men som forskere arbejder vi med fakta og dokumentation. Men derfor kan en sandsynlig hypotese godt være, at det stammer fra flagermus og siden har fundet vej til mennesker, måske via en mellemvært, siger Fischer.

- Vores opgave er at finde enden af garnnøglet, siger hun.

De øvrige eksperter er fra Japan, Qatar, Tyskland, Vietnam, Rusland, Australien, Holland, Storbritannien og USA. De skal samarbejde med kinesiske eksperter, skriver den britiske avis The Telegraph.

De første tilfælde af coronavirus blev registreret i slutningen af 2019 i Wuhan sidste år, mens den første dansker blev registreret smittet 27. februar.

WHO skriver på sin hjemmeside, at arbejdet med at finde frem til coronavirussets oprindelse kan tage flere år.

For eksempel tog det mere end et år, før forskere fandt frem til smittekilden for virusset mers, som ramte Mellemøsten i 2012. Mers er i familie med coronavirus og har vist sig at stamme fra dromedarer.

Det tog endnu længere tid at finde ud af, at sars-virusset stammede fra flagermus.

