Et flertal på Christiansborg besluttede sent onsdag at åbne samfundet yderligere op.

Beslutningen betyder, at det nu for alvor er op til den enkelte at afgøre, om virussen bluser op igen eller ej, mener danske forskere.

Det skriver Berlingske.

Den nye aftale betyder, at zoologiske haver, museer og biografer kan åbne med det samme, og stort set alt andet åbner 27. maj, undtagen fitnesscentre, natklubber og landets grænse.

Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi på Københavns Universitet, er en smule skeptisk overfor den yderligere genåbning.

Han havde helst set, at man havde ventet 14 dage, så man kunne nå at evaluere fase to, og han frygter, at virussen er ved at sprede sig i det skjulte.

Jan Pravsgaard Christensen understreger, at der nu er et stort ansvar på den enkeltes skuldre, hvis ikke det skal gå galt.

»Hvis vi bliver ved med at holde afstand og overholder hygiejnen, så har jeg ingen bekymringer. Men seruminstituttets beregninger viser, at hvis kun 50 procent overholder reglerne, vil alene den første del af åbningerne i fase to give lige så mange smittede og indlagte, som da første fase var på sit højeste, og vi var på 300 indlagte i Region Hovedstaden,« siger han til Berlingske.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, speciallæge i anæstesi og tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital, mener ligesom Jan Pravsgaard Christensen, at der er et stort ansvar hos danskerne.

»Det er nu, befolkningen virkelig skal stå sammen. Nu er det full blown, det er nu, det skal stå sin prøve. Nu er der alle chancer for, at smitten spreder sig, for nu er der åbnet for alle sluser på nær natklubber og større forsamlinger. Nu må det stå sin prøve, om vi kan stå sammen,« siger han.

Han tilføjer dog, at ud fra egne erfaringer, så er han ikke sikker på, at vi kan stå sammen. Han oplever nemlig, at færre spritter af, og flere samler sig i grupper.

I første del af åbningsfase to blev først storcentre og skolen for de ældste elever åbnet. Derefter blev efterskoler, restauranter, værtshuse og cafeer åbnet.