Forlystelsesparker landet over investerer massivt i deres parker i disse år, og Legoland er ingen undtagelse.

Ud over deres mange nyheder i 2019, som blandt andet indebærer et hotel og et nyt show, så ved de også allerede, hvad der skal ske i 2020. Og det bliver deres største investering nogensinde.

Det skriver Legoland Billund Resort i en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at de vil åbne hele tre nye forlystelser i 2020.

Dermed bliver det den største enkeltstående investering i et nyt område i parkens historie.

De bruger nemlig mere end 100 millioner kroner på de tre nye forlystelser.

Legoland holder kortene tæt på kroppen og afslører først på torsdag, hvad de nye forlystelser går ud på.

Legoland er bestemt ikke alene om at opruste og udvide parkerne.

Også Knuthenborg Safaripark udvider nemlig fra at være en dagsoplevelse til fra foråret næste år at være et resort, hvor du kan overnatte i særlige savannetelte, der vil befinde sig to meter over jorden og helt tæt på tæt på parkens eksotiske dyr.

Nordens største forlystelsespark, Djurs Sommerland, udvider også i 2020, hvor de vil bygge en feriepark, så gæster langvejsfra kan overnatte.