Fra næste år kan du overnatte i Knuthenborg Safaripark og have giraffer, zebraer og næsehorn som dine nærmeste naboer.

Knuthenborg Safaripark udvider nemlig fra at være en dagsoplevelse til fra foråret næste år at være et resort, hvor du kan overnatte i særlige savannetelte, der vil befinde sig to meter over jorden og helt tæt på tæt på parkens eksotiske dyr. Det fortæller ejeren af den lollandske dyre- og safaripark, Christoffer Knuth, i en pressemeddelelse.

»Det er et enormt skridt for os, at vi nu udvikler os fra at være en dagsoplevelse til et decideret resort. Vi er vildt spændte på modtagelsen af savanneteltene. De er simple, så det er et fravalg af den traditionelle luksus, men i stedet luksus i form af en tæt naturoplevelse,« siger han.

Fakta Fakta om projektet - Savanneteltene kan huse 3-5 personer.

- Savanneteltene hviler på pæle to meter over jorden.

- Der forventes 3000 overnatninger i 2019, hvilket løbende vil stige til over 50.000 overnatninger.

- Mulighed for booking meldes ud ultimo 2018.

Årsagen til udvidelsen skyldes en meget høj vækst i antallet af besøgende.

ARKIVFOTO af lemurer i Knuthenborg Safaripark. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere ARKIVFOTO af lemurer i Knuthenborg Safaripark. Foto: Jeppe Michael Jensen

De seneste år har safariparken også udvidet med blandt andet forlystelser, en vandlegeplads og senest et 30.000 kvadratmeter stort område med animatroniske dinosauere - hvilket samtidig var safariparkens største investering til dato.

»Dinosaurskoven har gjort, at vi føler os klar til at udvide med overnatningsmuligheder. Dels fordi publikum har taget så godt imod den, men også fordi vi kan se, at besøget i safariparken sagtens kan strække sig over to dage,« siger Christoffer Knuth.

Knuthenborg Safaripark, der årligt har mere end 250.000 besøgende, forventer, at savanneteltene vil være klar til de første gæster i løbet af foråret 2019.