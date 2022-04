100 millioner.

Så meget har Djurs Sommerland skudt i et nyt temaland, som skal åbne 30. april.

Og sommerlandets hidtil største projekt får et helt bestemt tema.

»Vi glæder os til, vores gæster skal opleve Dinosaurland. Barren er sat højt for at give vores gæster en oplevelse ud over det sædvanlige, en oplevelse de vil køre langt efter,« siger administrerende direktør Henrik B. Nielsen og fortsætter:

»Det gælder både selve tematiseringen af området, men vi har også udvalgt nogle virkelig gode familieforlystelser. Og så er det et plus, at Dinosaurland kan opleves sammen på tværs af alder og generationer. Her vil både den 3-årige, 13-årige, mor og far og bedsteforældrene have det sjovt.«

Temalandet kommer til at fylde 20.000 kvadratmeter og har to nye forlystelser, der tager gæsterne med på en rejse ind i dinosaurernes reservat, hvor de kommer helt tæt på blandt andet 25 naturtro, livagtige dinosaurer, mens en kæmpestor dinosaur-udgravningslegeplads giver plads til fantasifuld leg og fysisk udfoldelse.

»Efter vores besøgsrekord på 820.000 gæster i 2021 og den interesse, vi oplever for at besøge Djurs Sommerland, ser vi frem til at åbne. Vi har allerede solgt rekordmange Sæsonkort, og ordrebogen med reservationer til firmaer og skoler er også ved at være godt fyldt op. Samtidig ser det også positivt ud med ferieturister, og interessen for at besøge Djurs Sommerland i forbindelse med ferieophold i det jyske er stor,« slutter Henrik B. Nielsen.

Dinosaurland, parkens tiende temaland, er udviklet sammen med internationale temapark-specialister fra Leisure ekspert Group i Holland.