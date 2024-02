Den danske forhandler af Babboe-ladcykler fra Holland fraråder i øjeblikket kunderne at bruge cyklerne, som onsdag bliver kædet sammen med en »alvorlig sikkerhedsrisiko«.

Samtidig stopper man midlertidigt at sende flere cykler ud, siger Jon Christiansen, direktør og stifter af ScandiPartner, der forhandler Babboe i Danmark til B.T.

Det skyldes, at hollandske myndigheder har beordret producenten til at stoppe salget af alle ladcykler, skriver den hollandske forbrugersikkerhedsmyndighed NVWA.

NVWA påbegyndte en undersøgelse af virksomheden i slutningen af 2023 på grund af meldinger om mange ødelagte ladkasser på cyklerne.

Myndigheden vurderer nu, at cyklerne udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko, der kan føre til alvorlige skader.

»For eksempel hvis børn falder ud af kassen, mens de cykler,« skriver NVWA.

Jon Christiansen siger, at man i øjeblikket er »i dialog med Holland.«

»Indtil vi ved, hvad der foregår, kommer vi til at anbefaler, at man ikke cykler på cyklen.«

»Vi har et indtryk af, at det er et spørgsmål om dokumentation frem for en reel sikkerhedsrisiko. Men vi kommer også til at følge de affordringer, som er, at vi ikke sender flere cykler ud.«

På sin hjemmeside understreger selskabet, at man ikke har fået indberetninger om sikkerhedsudfordringer i Danmark.

»Vi har kun én gang, tilbage i 2019, oplevet et sikkerhedsproblem med Babboe Ladcykler i Danmark, og dette blev med det samme håndteret«, lyder det.