Dansk Folkeparti foreslår nu, at det bliver forbudt at samle sig mere end ti personer i ghettoer, hvor coronasmitten er stigende.

»Vi så gerne, at forsamlingsforbuddet sænkes til ti personer i de ghettoområder, hvor vi kan konstatere, at der er et stigende antal smittede,« siger Peter Skaarup, der er gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti.

»Vi må konstatere, at en stor del af ansvaret for at vi nu igen ser en opblomstring af smitten, bæres af personer med somalisk og mellemøstlig baggrund,« siger Skaarup og fortsætter:

»Derfor foreslår vi også krav om mundbind de ramte steder, samt krav om hjemmekarantæne,« siger han.

Det har især været blandt somaliere i Aarhus, at der er konstateret nye smittetilfælde. Foto: Bax Lindhardt

Peter Skaarup understreger, at det alene drejer sig om ghettoer, hvor der rent faktisk kan konstateres en stigende smitte.

»Det er ikke alle de områder, som er på den såkaldte ghettoliste. Vi ønsker ikke at lukke samfundet ned igen mere end nødvendigt,« siger han.

Men hvorfor kun ghettoer? Smitten kan jo sprede sig alle mulige andre steder i princippet. Hvorfor ikke lukke ned andre steder, hvis det sker?

»Det må vi tage, når den tid kommer, men lige nu må vi konstatere, at der er nogle grupper, som ikke følger retningslinierne, som vi alle sammen er underlagt. De lever ikke op til det ansvar i de ramte ghettoområder. Vi har et ansvar for at passe på vores ældre og vores syge, så derfor må vi sætte ind her,« siger han og fortsætter:

»Det kan ikke være rigtigt, at vi andre skal sætte helbreddet og dagligdagen på spil, fordi nogle mennesker i de her områder ikke formår at udvise samfundssind. Derfor må vi sætte ind her,« siger Skaarup.

Der har i den seneste tid været en betydelig stigning af smittede blandt somaliere i Aarhus, et ghettoområde i Ringsted samt blandt medarbejdere på Danish Crown slagteriet i Ringsted, hvor der arbejder et relativt stort antal udlændinge.