»Det dur simpelthen ikke, at man har monopoliseret en virksomhed, der er så helt utroligt krænkelsesparat.«

Sådan lyder reaktionen fra næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, efter B.T. tirsdag kunne fortælle historien om Jesper Glerup, der ikke må få et billede af stegt flæsk med persillesovs på sit dankort, fordi det ifølge kortudstederen kan virke stødende.

Den vurdering er for meget for Dansk Folkeparti, der nu vil 'kæmpe politisk for, at danskerne kan få stegt flæsk på deres dankort,' som Morten Messerschmidt siger.

»Nets har monopol på at udstede betalingskort i Danmark, og det er jo en kedelig situation, når forbrugeren ikke har et frit valg. Især ikke, når monopoltilstanden tydeligvis er steget dem så meget til hovedet,« siger Morten Messerschmidt.

Billedet som Jesper Glerup ønskede at få på det betalingskort, der passer til hans madkonto. Vis mere Billedet som Jesper Glerup ønskede at få på det betalingskort, der passer til hans madkonto.

I og med Nets er et privat firma, er der politisk ikke ret meget Dansk Folkeparti eller andre kan gøre for at få dem til at ændre retningslinjer, men sagen giver anledning til at se på, om det er rimeligt, at Nets har monopol på at udstede betalingskort i Danmark, forklarer Morten Messerschmidt.

»Vi kan angribe det som en konkurrenceretlig sag, og det har vi tænkt os at gøre,« siger han.

Dansk Folkeparti vil derfor fremsætte et lovforslag om, at Nets ikke skal have monopol på at udstede betalingskort, når Folketinget igen åbner til oktober.

Jesper Glerup selv havde ikke skænket det en tanke, at et billede af stegt flæsk med persillesovs kunne virke krænkende.

Jesper Glerup undrer sig over, hvordan et billede af stegt flæsk med persillesovs på et betalingskort kan virke krænkende. Vis mere Jesper Glerup undrer sig over, hvordan et billede af stegt flæsk med persillesovs på et betalingskort kan virke krænkende.

Han ønskede at billedet af stegt flæsk med persillesovs - der blev kåret som Danmarks nationalret af fødevareminister Dan Jørgensen i 2016 - skulle pryde det kort, der var tilknyttet hans madkonto, så han let kunne genkende kortet i sin 'Apple Pay'-app.

Men hans ønske om kortdesign blev afvist med følgende begrundelse:

'Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber/personer i form af billeder, symboler eller grafik (f.eks. militær, jagt, voldelige situationer, kampsport m.v.). Det valgte kortdesign kan virke anstødelig på andre kulturer internationalt. Risikoen er f.eks., at du får inddraget dit kort.'

Nets pressechef her efterfølgende i et skriftligt svar til B.T. forklaret, at hver enkelt billede vurderes individuelt, 'men den generelle anvisning er, at billeder af grise eller svinekød ikke godkendes, da disse motiver i visse befolkningsgrupper eller lande kan have en særlig religiøs betydning'.