Krisen i den danske luftfartsbranche fortsætter med uformindsket styrke.

Nu melder også det danske selskab Jet Time sig på banen med et råb om hjælp til regeringen for at undgå en truende konkurs.

Alle medarbejdere - undtagen de lavestlønnede - er allerede gået 25 procent ned i løn inklusive firmaets direktører.

»Det har været nødvendigt. Vi er i en ganske kritisk situation ligesom resten af branchen. Alle vores 10 fly er på jorden, og det har de været siden 22. marts, hvor vi hentede danskere strandet i Marokko for Udenrigsministeriet,« siger Jørgen Holme, der er administrerende direktør i Jet Time.

Direktør i flyselskabet Jet Time Jørgen Holme fortæller, at firmaet risikerer at gå konkurs, hvis ikke der kommer yderligere hjælpepakker til branchen. Foto: Foto: Jet Time Vis mere Direktør i flyselskabet Jet Time Jørgen Holme fortæller, at firmaet risikerer at gå konkurs, hvis ikke der kommer yderligere hjælpepakker til branchen. Foto: Foto: Jet Time

Direktørens udmelding kommer, efter B.T. mandag kunne fortælle, at et andet charterselskab, Sunclass Airlines, balancerer på randen af en konkurs med et dagligt tab på mellem én og 1,5 mio. kroner.

Ejernes vilje til at spytte flere penge i Sunclass Airlines’ kasse afgør, om firmaet fortsat skal flyve danske chartergæster for Spies og Ving til sydens sol.

Nu stemmer det andet store danske charterselskab Jet Time i. Lønudgifterne til 400 medarbejdere i Danmark og 60 i Finland presser virksomheden.

Er I i risiko for at gå konkurs?

»Det er alle selskaber i denne coronatid. Det er vi også. Vi er i en kritisk situation, og vi kæmper med alt, hvad vi har lært for at håndtere situationen. Men der er brug for mere hjælp,« siger Jørgen Holme, der blandt andet ønsker vished for, at hjælpepakkerne med lønkompensation fortsætter efter den 9. juni 2020.

Det er rigmanden Lars Thuesen, der står bag Jet Time. Lars Thuesen er blandt andet også medejer af Nørrebro Bryghus og fodboldklubben Vendsyssel FF.

Direkte adspurgt, om Lars Thuesen har planer om at spytte flere penge i Jet Time, svarer Jørgen Holme:

»Vi er i tæt dialog med vores ejer, og det står klart, at han ikke kan løfte den her krise alene,« siger Jørgen Holme.

10 fly fra Jet Times står lige nu på jorden. Ingen flyver, og det kan koste selskabet livet. Vis mere 10 fly fra Jet Times står lige nu på jorden. Ingen flyver, og det kan koste selskabet livet.

Han er ligesom direktør i Sunclass Airways Torben Østergaard bekymret for, at det er de dansk-baserede selskaber i branchen, som risikerer at ryge. Branchen er ekstraordinært ramt.

»Vi er nogle af de første, der blev ramt, og vi er nok også nogle af de sidste, der kommer ud af den her krise,« siger han.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) meldte i går ud, at han forstår branchens frustrationer.

»Regeringen er opmærksom på, at der kan være behov for at justere og forlænge hjælpepakkerne, og er derfor allerede i gang med at forhandle om det med Folketingets partier,« lød det i et svar til B.T. mandag.

Skal staten støtte op om de danske luftfartselskaber under coronakrisen?

Hos Dansk Folkeparti er gruppeformand Peter Skaarup klar til at hjælpe:

»Hvis vi ikke hjælper dem nu, bliver deres ruter givetvis overtaget af lavprisselskaber, hvilket ikke kan være i Danmarks interesse, og det vil blot skade den danske velfærdsmodel,« siger han og fortsætter:

»Vi tager nu sagen op med regeringen, så vi kan sikre vores danske luftfartsselskaber.«

Lønnedgangen i Jet Time for direktører og medarbejdere gælder frem til starten af juni. Årsregnskabet for 2018/2019 viser, at firmaets to direktører i tilsammen delte 8,9 mio. kroner. En stigning på 2,8 millioner fra året før, hvor de fik 6,1 mio. kroner.

Jørgen Holme forklarer stigningen med, at der er tale om en bonus for en 'succesfuld turnaround'.