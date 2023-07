Nødhjælpsorganisationen Dansk Flygtningehjælp har lørdag været under væbnet angreb i Irak.

Det skete i byen Basra, hvor organisationens kontorer blev sat i brand, fremgår det i en skriftlig udtalelse til TV 2.

'Dansk Flygtningehjælp kan bekræfte, at vores lokaler i Basra kom under angreb i de tidligere timer lørdag den 22. juli.'

Ingen er kommet fysisk til skade under angrebet, som organisationen fordømmer.

'Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Irak i 20 år og ydet støtte til samfund, der er ramt af konflikt og fordrivelse, herunder minerydningsoperationer i hele Basra,' lyder det fra Dansk Flygtningehjælp.

Koranafbrændinger i både Sverige og Danmark har i den seneste tid skabt uro i Irak.

Københavns Politi bekræftede natten til lørdag, at to personer havde brændt en bog af foran den irakiske ambassade – dog uden at specificere, om der var tale om Koranen.

Det irakiske udenrigsministerium har natten til lørdag udsendt to pressemeddelelser, hvor ministeriet fordømmer koranafbrændinger i både Sverige og Danmark.

'Udenrigsministeriet fordømmer på kraftigste og gentagen vis hændelsen med misbrug af den hellige Koran og Republikken Iraks flag foran den irakiske ambassade i Danmark,' skriver ministeriet.

Det er uvist, om der er sammenhæng mellem uroen omkring koranafbrændingerne og angrebet i Basra.