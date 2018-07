I en del danske virksomheder popper cheferne champagnen, når der er noget at fejre - Et jubilæum eller en bragende succes. Men hos LEO Innovation Lab går de imod strømmen. Her bliver medarbejderne belønnet med kold, brusende champagne, når de har fejlet.

»Nu har vi to projekter, som vi kører benhårdt på og investerer signifikant i, og de er begge to kommet ud af tidligere fejl, vi har lavet. Hvis vi ikke havde lavet dem, var vi aldrig kommet til det her projekt, hvor vi allerede nu tjener penge,« siger administrerende direktør i LEO Innovation Lab, Kristian Schrøder Hart-Hansen, til TV 2.

Firmaet, som udvikler digitale hjælpemidler og apps til folk med hudsygdomme, har endda sat hyldesten af medarbejdernes fejltagelser i system. På kontoret i hjertet af København er der en storskærm, hvor fejlslagne projekter er samlet under overskriften 'Hall of Fame'.

Tanken bag fejringen af fejl er, at medarbejderne kun bliver kreative og nytænkende nok, hvis de ikke er bange for at gøre noget forkert. Jo større fejlen er, desto større bliver fejringen. Og det har givet pote, forklarer Kristian Schrøder Hart-Hansen. Ikke nok med at fejlene har gjort medarbejderne klogere. Opgøret med 'nulfejlskulturen' har også betydet, at medarbejderne er kommet med idéer, som er blevet bragende succeser.

Historien om den omvendte fejringskultur kommer i kølvandet på en lignende udmelding fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Han fortalte søndag, at han vil gøre op med frygten for at fejle på de danske uddannelsesinstitutioner.

»Min opfordring vil være, at vi også begynder at tale om det her ude i uddannelsessystemerne. En idé vil være at have et grundforløb ude på universiteterne, hvor man får at vide, at man godt må begå fejl,« siger Tommy Ahlers til TV 2.