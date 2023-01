Lyt til artiklen

Der er gode penge i at kunne efterligne det duftstof, som insekter udskiller, når de er i parringstiden.

Faktisk hele 1,4 milliarder kroner. Det er, hvad virksomheden BioPhero i København nu er blevet solgt for.

Et salg, som Irina Borodina, der for fem år siden startede virksomheden, naturligt nok er ganske glad for.

»Jeg kan ikke afsløre, hvor mange penge jeg har tjent på det, men jeg kan sige, at alle de medarbejdere, der har bidraget til virksomheden, har fået noget ud af det,« fortæller hun til TV 2 Kosmopol.

Siden 2018 er virksomheden gået fra at have tre ansatte til nu at have 30.

Grunden til, at man gerne vil genskabe disse duftstoffer er, at det kan være med til at beskytte afgrøder.

Det sker, når insekter via duftens lokkes derhen, hvor de tror, der er parringsklar hunner – og dermed lader afgrøderne værre.

Midlet kan også bruges i almindelige haver, hvor man ønsker at holde insekterne væk fra bestemte planter.

Det er det samme, som sprøjtemidler bruges til, men forskellen er, at disse ofte er skadelige for miljøet. Det er BioPheros insektduft ikke.

En anden fordel er, at det kan tilpasses, så det rammer en specifik art af insekter, som man ønsker at holde væk.