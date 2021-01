Der ligger et stort udvalg i små kurve på alle toiletter: Bind og tamponer til fri afbenyttelse.

»Det er jo egentlig bare en lille ting, men det var noget vi gerne vil gøre for de kvindelige medarbejdere,« siger direktør og grundlægger Tonny Nielsen Bruun.

Så siden december har der derfor været gratis hygiejnebind til de omkring 100 kvinder, der en ansat hos webbutikken Nicehair.dk.

Der blev en realitet af to årsager, en nær og en fjern:

En løbende snak om ligestilling i hovedkvarteret i Esbjerg, fordi en kvindelig medarbejder skulle have mindre barsel end sin mand. En nyheden fra Skotland om, at alle bind og tamponer bliver gratis.

Og da Nicehair.dk samtidig sælger et bredt sortiment af skønhedsprodukter, var det i virkeligheden bare at fylde kurvene på toiletterne op med produkter fra det store lager.

Tiltaget er blevet taget godt imod af de i alt 200 medarbejdere hos Nicehair.dk, vurderer chefen.

»Alle kvinder synes, det er fedt, og alle mænd synes også, at det fedt. Og det er det, jeg godt kan lide ved det: For havde vi givet eksempelvis gratis cola kun til kvinderne, så havde jeg kunnet forstå, at nogle havde sagt, at det var lidt underligt. Men gratis bind er der ingen, der siger andet end til, end at det er fedt,« siger Tonny Nielsen Bruun.

Efter at TV Syd forleden har fortalt om de gratis bind og tamponer, har direktøren dog bemærket lidt pip fra mænd på sociale medier om, at det er »totalt uretfærdigt«.

Nicehair.dk sælger slev de produkter, som de kvindelige ansatte nu får stillet til rådighed. Vis mere Nicehair.dk sælger slev de produkter, som de kvindelige ansatte nu får stillet til rådighed.

»Jaja, men så er der også uretfærdigt, at mænd og kvinder hos os betaler det samme for madordningen, for her spiser mænd jo dobbelt så meget i forhold til kvinderne,« som Tonny Nielsen Bruun tørt konstaterer:

»Vi tager det ikke så tungt, at der nogle antirødstrømper, der råber op derude.«

Og det stopper ikke her hos Nicehair.dk. For initiativet med gratis bind og tamponer vil også kommer kunderne til gode i fremtiden.

»Så sent som onsdag morgen har vi haft oppe og vende, at man en dag om måneden kan få en gratis pakke bind eller tamponer med, når man bestiller hos os. Det er nok det første, der kommer til at ske,« siger Tonny Nielsen Bruun.