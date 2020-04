Susanne Bier har knoklet sig til sin position som succesrig instruktør på begge sider af Atlanten og er kendt for at lave melodramaer, der appellerer bredt.

Susanne Bier bankede igennem glasloftet som succesrig kvindelig filminstruktør i 1999 med "Den eneste ene" med over 840.000 solgte danske biografbilletter.

Men når hun 15. april fylder 60 år, har hun for længst øget sin aktionsradius langt ud over Danmarks grænser.

En dobbeltbelønning i 2011 med både Oscar og Golden Globe oveni ti andre internationale priser for filmen "Hævnen" hører til hendes største triumfer.

I dag sidder hun sågar selv i Oscar-akademiets bestyrelse som repræsentant for filminstruktørerne. Hun har instrueret en stribe internationale film og tv-serier med kendte Hollywoodstjerner.

Det internationale gennembrud kom med dogmefilmen "Elsker dig for evigt" i 2002, som solgte lige under en million billetter over hele verden.

Blandt andre kommercielle hits fra hendes hånd er "Efter brylluppet", som også var Oscarnomineret, "Brødre" og "Den skaldede frisør".

Som det tidligere skete med stor succes for "Den eneste ene", så skulle "Den skaldede frisør" netop nu have trukket fulde huse i en musicalversion - også instrueret af Susanne Bier. Men forestillingen er indtil videre stoppet af coronavirusset.

Den danske filmforsker Peter Schepelern har sagt om Susanne Bier, at hun laver effektiv moderne mainstream efter amerikansk opskrift.

- Det er rørende, spændende og tilgængelige film, som enhver kan forstå. Det er The American Way, og den mestrer hun fuldstændig, har han udtalt.

Det kan forklare Biers særlige evne til at score også amerikanske priser.

I 2016 modtog hun således en Emmy Award for instruktionen af den roste tv-miniserie "Natportieren" baseret på John Le Carrés spionbog. Hun blev dermed den første danske instruktør med både en Oscar og en Emmy på kaminhylden. Serien hjemtog også tre Golden Globes.

Siden har hun blandt andet instrueret Netflixs dommedagsfilm "Bird Box" med et budget på 130 millioner kroner og Sandra Bullock i hovedrollen. Trods brogede anmeldelser trak den 45 millioner seere den første uge, hvilket er rekord for Netflix.

Næste skud fra instruktørens hofte bliver HBO-miniserien "The Undoing" med skuespillere som Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland samt Sofie Gråbøl på rollelisten. Serien er skrevet af David E. Kelley, som også stod bag successen "Big Little Lies", og får premiere til efteråret.

Susanne Bier er mor til to og gift med Jesper Winge Leisner, oprindeligt kendt som komponist i 80'er-bandet Rocazino. I dag er han musicalproducent blandt andet for Bier.

/ritzau/