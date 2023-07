Det vakte opsigt og skabte heftig debat på sociale medier, da Arena Næstved for nylig meldte ud, at ville tilbyde gratis bind og tamponer til gæsterne.

Nu følger musikfestivalen HANSTED LIVE på Fyn trop.

Festivalen, der løber af stablen torsdag, fredag og lørdag i den kommende uge, vil nemlig sørge for at der er bind og tamponer på festivalens toiletter til de kvindelige gæster.

Det skriver TV 2 Fyn, der har talt med festivalens direktør, Lars. S. Aagaard, om det nye initiativ.

»Vi er sindssygt stolte over at være forgangsbillede for så vigtigt et tiltag og i den grad en service, vi som festival er glade for at kunne tilbyde vores gæster. Vi håber, at vi kan samle vigtig erfaring, som vores venner i festivalbranchen kan drage nytte af og forhåbentlig dermed kan ride med på samme bølge i fremtiden,« lyder det fra festivalchefen.

Ifølge arrangørerne bliver den fynske festival dermed en første danske festival, der tilbyder gratis bind og tamponer til sine gæster.

Spørgsmålet om menstruationsprodukter var i 2021 op og vende i Folketinget, da daværende folketingsmedlem for Frie Grønne, Sikandar Siddique, stillede et forslag om, at produkterne skulle være gratis og tilgængelige for alle.

Det vakte ikke just begejstring blandt Folketingets partier, der hurtigt affejede forslaget.

I 2022 blev Skotland det første land i verden, der ved lov har gjort produkter til menstruation gratis på skoler og i offentlige bygninger.