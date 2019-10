Danmarks unge festivalsucces, Tinderbox, vil tage livtag med svinende festivalgæster.

Til næste år vil festivallen indføre et såkaldt »bæredygtighedsdepositum«, der skal gøre det ud for oprydning af sin lejrs - ikke så kønne - efterladenskaber.

Det skriver TV2Fyn.

Depositummet er på 500 kr. og går til oprydning på campingpladsen, som der ifølge Brian Nielsen, der er chef for Tinderbox, mener er stærkt tiltrængt.

'Vi vil gøre op med de billeder, vi kender af campingområder, der bliver efterladt med nærmest uoverskuelige mængder skrald og materialer. Sammen skal vi sørge for, at vi efterlader væddeløbspladsen i samme forfatning, som da vi kom. Det bliver med andre ord ikke længere en mulighed at lade sit telt og andet habengut blive tilbage, når festivalen er slut,' siger Brian Nielsen i en pressemeddelelse:

Man får kun de 500 kr. igen, hvis man rydder op efter sig selv, når man forlader campingpladsen.

Tinderbox har eksisteret siden 2015 og finder sted i Tusindårsskoven i Odense. I 2019 havde festivallen 45.000 gæster.

Skulle alle de gæster købe en billet med overnatning, der krævede et »bæredygtighedsdepositum«, ville det beløbe sig på 22,5 mio. kr.