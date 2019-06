Først blev musikfestivalen Hede Rytmer Esbjerg sidste år aflyst, kort før den skulle afholdes. Så fortalte arrangørerne bag, at man ville arbejde på at lave en erstatningsfestival.

Men den bliver nu heller ikke til noget.

Derudover mangler flere tusinde at få tilbagebetalt det, de brugte på at købe billetter til begivenheden. Det skriver JydskeVestkysten.

En måneds tid før, at Hede Rytmer Esbjerg skulle finde sted sidste sommer, blev det aflyst med den forklaring, at billetslaget havde svigtet.

3.100 personer stod derfor pludselig med en billet, de ikke kunne bruge til noget.

Bag arrangementet stod blandt andet Oliver Zähringer og foreningen Esbjerg Musik og Kultur Events - hvor bestyrelsen nu er afgået. Ifølge dem mangler der endnu at blive tilbagebetalt omkring 2.175 billetter.

Ifølge en skriftlig udtalelse, som Oliver Zähringer har sendt fra den afgåede bestyrelse, arbejder man fortsat på at få udbetalt et tilgodehavende beløb til dem, der endte med at stå med en ugyldig billet.

Tilgodehavendet bliver dog ikke en fuld kompensation, da dividenden er på 20 procent af billetprisen. I udtalelsen forklarer man dog, at det er bedre end ingenting - hvilket var det, folk havde fået, hvis foreningen havde meldt sig konkurs:

'Havde vi kunnet forudse, at det var så bøvlet og gået så vidt, havde vi fulgt advokatens råd dengang og indgivet en frivillig konkurs. Også fordi ordet konkurs er til at forstå, og derfor trækker en streg i sandet. Men vi valgte denne løsning for at sikre mest muligt til billetkøberne, selv om konkurs havde været langt det letteste for os. Vi har selv tabt mere end en million kroner på dette, og vi forventer absolut ingen medlidenhed,' lyder det i udtalelsen ifølge JydskeVestkysten.