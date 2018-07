Den danske festival ENGAGE, som Veteranfonden står bag, er klar til at hjælpe de godt 2.000 personer, der nåede at købe billet til den store hiphop- og rockfestival For Evigt, som forleden blev aflyst.

Udover at festivalen, der skulle være afholdt i Valbyparken den 24. og 25. august, er blevet aflyst, så ved festivalgæsterne endnu ikke, om de kan få pengene retur for de nu ubrugelige billetter.

Derfor har festivalen ENGAGE, som har til formål at støtte danske veteraner og deres pårørende, besluttet sig for at give dem en håndsrækning. Det fortæller formand for Veteranfonden og initiativtager til ENGAGE, Jeppe Michael Jensen.

»Det virker jo helt urimeligt, at man køber en billet til en fest, og hverken får fest eller pengene tilbage. Vores festival, ENGAGE, falder på samme dato, den 25. august, og vi vil derfor gerne invitere alle For Evigts billetkøbere til at feste med os på ENGAGE,« siger han.

Usikkerhed om tilbagebetaling af billetter

Til B.T. fortalte arrangøren bag hiphop- og rockfestival For Evigt - Tanja Haddaoui - den 16. juli, at folk med billet ville kunne få deres penge tilbage hos billetfirmaet billet.dk.

Men det afviste billet.dk efterfølgende i en mail til de kunder, der har købt billet til festivalen. Tanja Haddaoui har angiveligt fået alle pengene overført til sig selv, og hun skal derfor selv stå for at refundere billetterne. Ifølge billet.dk har firmaet tilbudt Tanja Haddaoui at stå for tilbagebetalingen, såfremt hun tilbagefører pengene til billet.dk.

ENGAGE oplyser, at man hos dem har pladsen på Refshalsøen, så det ikke er noget problem at invitere nogle flere med.

»Vi vil gerne samle Danmark omkring en god sag, noget god musik og en festlig dag, så det er kun hyggeligt at få flere med. Det er en gruppe mennesker, som allerede har brugt penge på at få en fest, og den har vi,« siger Jeppe Michael Jensen.

Sidste år var første gang, ENGAGE fandt sted, og der var tæt på 6.000 festivalgæster, der lagde vejen forbi.

ENGAGE har kontaktet Billet.dk, som har formidlet billetsalget til For Evigt-festivalen, og Billet.dk har lovet at kontakte alle berørte billetkøbere og give dem tilbuddet om en billet til ENGAGE 2018.

ENGAGE finder sted lørdag d. 25. august 2018 på Refshaleøen i København.