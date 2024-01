Arne Jacobsen og Mærsk Mc-Kinney-Møller har været blandt kunderne, men snart lukker og slukker familiefirmaet Otto Berg Kunst- og Antikvitetshandel, som blev grundlagt helt tilbage i 1889.

Det sker af én bestemt årsag.

»Vi har ikke en søn eller datter til at føre forretningen videre, og det kræver større indsigt at drive denne type forretning end en museumsinspektør,« siger indehaveren Otto Berg til Børsen.

Det var hans farfar, som for 135 år siden åbnede antikvitetsforretningen, som er Skandinaviens ældste.

Otto Berg overtog selv forretningen i 1973 sammen med sin hustru Ellen Krarup Gundel, men 7. maj er det slut.

Til Børsen fortæller den snart forhenværende antikvitetshandler, at han ikke ønsker at sælge forretningen til anden side, fordi han er bange for, at det navn, familiefirmaet fik bygget op gennem årene, vil blive ødelagt.