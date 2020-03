Anne Mette Moesgård Christensen er vant til at være alene med sine tre børn, fordi hendes mand, Michael Nibuhr, er kaptajn på et containerskib.

Alligevel er situationen anderledes i denne tid, hvor coronavirussen hærger i hele verden. Michael Nibuhr kommer nemlig tidligst hjem til maj.

Det fortæller Anne Mette Moesgård Christensen i et interview med Vejle Amts Folkeblad.

»Det var vinter, da han tog afsted, og det er jo faktisk sommer, inden han kommer hjem igen. Det er da helt tosset at tænke på.«

Michael Nibuhr tog afsted i januar, og han skulle efter planen have været afsted i 11 uger. Herefter skulle familien på ferie til Tenerife, men det er selvfølgelig aflyst.

Anne Mette Moesgård Christensen og Michael Nibuhr har sammen tre børn. Karen, Peter og Ole på henholdsvis 10, seks og fem år.

Mens manden er ude på mexicansk farvand, skal Anne Mette Moesgård Christensen have en hverdag med børnene og hjemmearbejde til at fungere.

Hun indrømmer, der har været udfordringer undervejs, selvom hun er vant til at være alene, men tilføjer ligeledes, at de er ved at have fået skabt nogle faste rammer.

Anne Mette Moesgård Christensen og hendes tre børn - fra venstre er det Peter, Karen og Ole på 6, 10 og 5 år. De to største går på Kirkebakkeskolen, hvor mor også arbejder som lærer. Vis mere Anne Mette Moesgård Christensen og hendes tre børn - fra venstre er det Peter, Karen og Ole på 6, 10 og 5 år. De to største går på Kirkebakkeskolen, hvor mor også arbejder som lærer.

Rammer, hvor hun får arbejdet, mens børnene laver lektier, ser fjernsyn og leger. Derudover ses de også med bedsteforældrene. Det foregår naturligvis over et videoopkald.

Anne Mette Moesgård Christensen underviser på Kirkebakkeskolen i Bredballe, hvor hendes to ældste børn er elever.

Her laver hun et videoopkald til kollegaer og elever hver mogen, hvor de snakker om dagens opgaver.

Hun understreger afsluttende, at hun har et arbejde med løn, som mange danskere har mistet de seneste dage. Derfor har familien det godt.