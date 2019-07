En nordjysk familie havde glædet sig til en dejlig sommerhusferie, men blot tre timer efter ankomsten var ferien slut.

Sommerhuset i Hvalpsund i Nordjylland var beskidt og fuld af skimmel og mug, så familien forlod det - og klagede til udlejningsfirmaet Novasol. I første omgang uden held, men da chefen så familiens billeder, fik piben en anden lyd.

Kent Prip Frank og Camilla Cruse Guldbjerg følte sig tvunget til at droppe ferien i sommerhuset af hensyn til deres børns helbred.

Et af parrets fem sammenbragte børn har cystisk fibrose, mens et andet lider af astmaeksem. Sygdomme, som betyder, at de ikke tåler fugt, støv og røg.

Sådan så et hjørne af loftet ud inde i det sommerhus, familien lejede. Foto: Privat Vis mere Sådan så et hjørne af loftet ud inde i det sommerhus, familien lejede. Foto: Privat

»Jeg tænkte: 'Føj, for satan.' Vi kunne ikke være i huset, for det var ikke sikkert, at vi havde det godt, når vi tog derfra om en uge. Så vi forlod det efter tre timers ophold,« siger Kent Prip Frank til Nordjyske, som først omtalte sagen.

I stedet måtte familien holde sommerferie i fire telte - i deres egen baghave. Men dermed var sagen ikke slut. Så langt fra endda.

Parret klagede til Novasol - men den lokalansvarlige havde et helt andet syn på sagen end den sammenbragte familie, som var flygtet fra sommerhuset.

Kent Prip Frank og Camilla Cruse Guldbjerg fik rengøringsgebyret på 1.000 kroner tilbage og lovning på, at manglerne ville blive udbedret nogle dage senere, men lejen på 3.500 kroner ville Novasol ikke refundere.

Ovnen var ikke rengjort. Foto: Privat Vis mere Ovnen var ikke rengjort. Foto: Privat

Beskeden til familien fra Assens ved Mariager var, at de ikke kunne forvente en højere standard for et tostjernet sommerhus på en skala fra et til fem, hvor fem er højest.

Udlejningsfirmaet mente heller ikke, at sommerhuset var så beskidt, som familien beskrev - til trods for, at Kent Prip Frank og Camilla Cruse Guldbjerg blandt andet har billeder, der viser, at der var skimmel og fugt på køkkenbordet, mug efter en vandskade på loftet, og at hverken ovnen eller badeværelset i sommerhuset var gjort rent.

Men da billederne af det beskidte og dårligt vedligeholdte sommerhus begyndte at florere på de sociale medier via familiens eget opslag på Facebook og Nordjyskes artikel, skete der pludselig noget.

»Jeg har set billederne og synes bestemt ikke, at huset holder den standard, vi ønsker. Jeg vil gerne undskylde over for gæsterne. Det er stærkt beklageligt, hvad der er sket,« siger Novasols europachef, Henrik Kjellberg, som ikke er glad for firmaets håndtering af sagen, til Nordjyske.

Grillen var også beskidt. Foto: Privat Vis mere Grillen var også beskidt. Foto: Privat

Novosol har nu besluttet at tilbagebetale Kent Prip Frank og Camilla Cruse Guldbjerg lejen på 3.500 kroner - og at nedgradere sommerhuset i Hvalpsund til en stjerne.

»Vi er lettede over at få pengene tilbage, men føler os stadig snydt over at have lejet et sommerhus i den stand,« siger Camilla Cruse Guldbjerg til B.T.

Hun og Kent Prip Frank føler først, at Novasol tog deres klage seriøst, da billederne af sommerhuset kom i medierne og på Facebook.

»Vores tillid til Novasol ligger på et meget lille sted,« siger Camilla Cruse Guldbjerg og tilføjer:

»Efter denne oplevelse vil vi kun leje et sommerhus gennem Novasol igen, hvis vi kender nogen, som har været i det pågældende sommerhus og sagt god for det.«