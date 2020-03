Med priser på op mod 200.000 kroner for flybilletter er familien Løwenskov strandet i Australien med lange udsigter til at komme hjem.

»Mor, tror du, jeg kommer til at dø af det her?«

Spørgsmålet kommer fra Malou på bare 12 år. Hun lider af svær astma og er i øjeblikket fanget sammen med sin mor, søskende og sin lille niece på bare fire måneder i Melbourne, Australien, på grund af coronakrisen.

»Vi har kun medicin til en dag mere til hende, og den er livsnødvendig for hende,« fortæller Malous mor, Pia Løwenskov, og tilføjer:

Familen Løwenskov er fanget i Australien, hvor de efterhånden er ved at løbe tør for den livsnødvendige medicin, som datteren har behov for. Foto: Privatfoto Vis mere Familen Løwenskov er fanget i Australien, hvor de efterhånden er ved at løbe tør for den livsnødvendige medicin, som datteren har behov for. Foto: Privatfoto

»Så vi står i en ret træls situation.«

Men det er i virkeligheden nok lidt af en underdrivelse. Lad os skrue tiden tilbage til dér, hvor det hele den »trælse situation« begyndte for familien Løwenskov.

Familien rejste til Australien i begyndelsen af marts, efter de i to år havde sparet op til turen. Men formålet var ikke bare fornøjelse. Pia Løwenskovs mor døde for to år siden, og derfor skulle de ned og sætte en gravsten ved hendes grav.

Står du i en lignende situation? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

»Da vi rejste, var der ikke rigtig nogen krise endnu. Men pludselig udviklede det sig, og da vi blev enige om, at nu skulle vi altså hjem før tid, så blev alle flyveture indstillet. Samtidig er vores oprindelige fly hjem i dag torsdag også blevet aflyst,« siger hun

Familien tog straks kontakt til rejseselskabet DTF-Travel, som de har købt rejse igennem, samt Udenrigsministeriet, men ingen af de to steder var der hjælp at hente, fortæller Pia Løwenskov.

»Vi måtte jo bare købe nogle nye billetter. Begge steder var de nærmest nedladende, da vi ringede, og rejseselskabet ville heller ikke give os pengene igen for den aflyste flyafgang,« fortæller hun.

»Men indtil nu har flybilletter til hele familien kostet i omegnen af 200.000 danske kroner. Det har man jo ikke liggende,« siger hun og tilføjer, at hendes ældste datter nu arbejder på højtryk for, at familien kan få en plads om bord på et af de ekstra fly, som Qatar Airways har sat ind på ruten.

Malou på 12 år lider af svær astma, og hun er derfor dybt afhængig af sin medicin, men den har familien næsten ikke mere af tilbage. Vis mere Malou på 12 år lider af svær astma, og hun er derfor dybt afhængig af sin medicin, men den har familien næsten ikke mere af tilbage.

»Og der ser prisen ud til at være lidt billigere, men vi ved ikke, om det lykkes.«

Så nu står Pia Løwenskov på den anden side af kloden med et barnebarn og tre børn, hvoraf det ene, Malou, lider af så svær astma, at hun på sit 12 år korte liv har ligget i respirator tre gange.

Det sker ifølge Pia Løwneskov, når hun ikke får sin medicin. Den medicin, som familien kun har nok af til en enkelt dag mere.

»Min søn har sagt, at han ikke vil miste sin lillesøster. Han har set hende før, når hun har ligget i respirator. Så jeg håber nu, at vi kan få udskrevet en recept i Danmark, så vi kan købe medicinen her i Australien,« siger Pia Løwenskov, hvis mand sidder magtesløs herhjemme i Danmark.

Rejseselskab: Vi forsøger at hjælpe

DTF-Travel skriver i en mail til B.T., at man generelt forsøger at hjælpe sine kunder på bedst mulig vis, men at man i forbindelse med flyrejser må henvise til flyselskabet, når det gælder refundering af penge på grund af aflyste fly.

Hos Udenrigsministeriet hedder det sig ligeledes, at man gør, hvad man kan, for at hjælpe strandede danskere – også dem i Australien. I en mail skriver ministeriet:

'Ambassaden i Canberra er i kontakt med en lang række danskere, der har udfordringer med at komme hjem. Mange danskere i Australien er helt naturligt frustrerede over situationen, og ambassaden gør, hvad den kan for at rådgive om løsninger.'

'Hvis man som strandet dansker har en konkret sundhedsudfordring, er det vigtigt for os at vide. Derudover bør man også kontakte sit forsikringsselskab.'

Udenrigsministeriet understreger videre, at det kun er i ekstraordinære situationer, hvor der ikke er andre kommercielle muligheder for hjemflyvning, at man indsætter særfly.

Og det er ifølge Udenrigsministeriet stadig tilfældet fra Melbourne.

'Hvis man som dansker i udlandet, der ønsker at vende hjem selv, får mulighed for en kommerciel flyrejse hjem, er det Udenrigsministeriets klare anbefaling, at man vælger denne. Det gør mange danskere i Australien i disse dage.'