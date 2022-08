Lyt til artiklen

Solen skinnede, og humøret var højt, da den lille sejlbåd Vahiné lørdag den 23. juli stævnede ud fra havnen Riva di Traiano tæt på Rom.

Der var nemlig en helt særlig anledning til, at seks venner fra den italienske hovedstad tog sig en tur ud på det store hav.

Én af personerne om bord – Anna Claudia Cartoni – fyldte 60 år en uge senere, så den lille gruppe venner tog forskud på fejringen denne dag.

Alt åndede da også fred, ro og glæde, indtil klokken slog 17.25.

Her har flere af bådens besætningsmedlemmer sidenhen forklaret, hvordan de slikkede sol og havde gang i en samtale, da de pludselig så en motorbåd nærme sig bagfra.

Kaptajnen på Vahiné og ægtemand til Anna Claudia Cartoni, Fernando Manzo, reagerede først med at undre sig:

»Hvad laver de?,« havde han sagt i båden.

Men få sekunder senere blev den fortvivlelse forvandlet til panik, da motorbåden med uændret fart nærmede sig.

»Han kommer mod os. Hjælp!« skulle kaptajnen ifølge vidner have råbt.

Og så lød det store knald.

Motorbåden torpederede Vahiné bagfra, og fire ud af de seks italienere blev kastet over bord.

Andrea Giorgio Coen – en antikvitetshandler fra Rom – kom i karambolage med motorbådens skrue og døde på stedet.

Anna Claudia Cartoni forsvandt sporløst og er aldrig blevet fundet.

De resterende fire italienere blev alle såret i forskellig grad, men overlevede kollisionen.

De fire besætningsmedlemmer på motorbåden med navnet Bibi Blue slap alle uskadte fra ulykken, men der gik ikke lang tid, før deres navne florerede på de sociale medier i Italien.

Fire navne, der afslørede, at der var tale om en dansk familie.

Manden, der var kaptajn på båden, er en succesfuld byggematador, som holder til i Jylland.

Med sig havde han sin relativt nye kæreste, sin voksne søn og sønnens kæreste.

Meldingerne lød hurtigt, at de fire danskere straks deltog i redningsarbejdet og udøvede førstehjælp, men alligevel skete der i de efterfølgende dage flere ting, som fik den italienske befolkning til få et dybt had til familien.

Ét var ulykken.

Italienske politi har ifølge de lokale medier oplyst, at Bibi Blue kom sejlende med mere end 50 km/t., da de knaldede ind i bagenden af den italienske sejlbåd, og ifølge lokalbefolkningen kan det kun betyde én ting:

At den danske kaptajn var uopmærksom og uansvarlig, da ulykken skete.

Både den danske og italienske kaptajn er sigtet i sagen, så før eller siden får de vrede italienere svar på, hvem der får skyld for ulykken.

Men det er faktisk ikke den danske families ageren i forbindelse med ulykken, der har skabt mest vrede i støvlelandet.

Italienske myndigheder, der hører under Italiens indenrigsministerium, har delt dette luftfartsfoto.

Nej, det er den udtalelse, som familien gennem en repræsentant gav til JydskeVestkysten få dage efter.

Den lød:

»Det er i øvrigt opfattelsen, at ulykken skete som følge af den anden parts manglende overholdelse af de på søvejene gældende vigeregler, selvom dette, når der er tale om tab af menneskeliv, nok er af mere underordnet betydning.«

Udtalelsen har faldet lokalbefolkningen for brystet, og de mener, den er usmagelig og ufølsom.

»Folk er vrede over, at familien i deres udtalelse fralagde sig ansvaret uden at vise nogen form for medfølelse for dem, der har mistet livet og deres familier. Det er usmageligt, mener man hernede,« fortæller TV 2s korrespondent i Italien, Eva Ravnbøl.

Vreden har man kunnet mærke i gadebilledet, i de italienske aviser og på de sociale medier.

Ja, sågar på den danske families sociale medier.

På den danske byggematadors kærestes Facebook- og Instagram-profil er der nemlig flere kommentarer fra italienere, der efterlader vrede emojis og kommentarer.

B.T. har uden held forsøgt at få italienerne i tale.

Selvom den danske byggematador er sigtet i sagen, rejste han og familien kort efter ulykken hjem til Danmark.

En ting, der også har efterladt italienerne forbavsede og frustrerede.

»Det, der gør os en smule vrede og utilpasse, er, at danskere har fået lov at forlade landet, mens undersøgelserne stadig er i gang, min svigerinde stadig ikke er fundet, to personer stadig er på hospitalet, og en person ligger i lighuset,« har svogeren til den forsvundne Anna Claudia Cartoni udtalt til de italienske medier.

Han kritiserer i øvrigt danskerne for ikke at give de efterladte et opkald eller på anden vis række ud efter dem, før de rejste hjem mod Danmark.

Offeret, Andrea Giorgio Coen, havde en antikvitetsforretning i det centrale Rom. Her ses den lukket efter ulykken. Vis mere Offeret, Andrea Giorgio Coen, havde en antikvitetsforretning i det centrale Rom. Her ses den lukket efter ulykken.

Men hvorfor rejste danskerne så hurtigt hjem? Har de ikke vist deres medfølelse for italienerne i ulykken? Og hvordan har de det med, at så mange italienerne fordømmer dem?

Det har B.T. naturligvis gerne villet høre familien om.

Derfor har vi været i kontakt med én af de fire, der var om bord på båden, men vedkommende har ikke ønsket at medvirke i artiklen.

I stedet har B.T. taget kontakt til byggematadoren og kærestens omgangskreds, men her er der også lukket.

De fleste fortæller – anonymt – at familien holder kortene tæt ind til kroppen, og at selv de ikke har hørt noget.

Samtidig lyder det også fra et fåtal med mere indsigt, at familien befinder sig i Danmark og stadig er dybt berørte af sagen.

Nu fortsætter de italienske myndigheder efterforskningen, og på et tidspunkt skal sagen så for retten i Rom.

En sag, der i værste tilfælde kan koste den danske byggematador op mod 15 års fængsel.

Og hvis man spørger italienerne, er der ingen tvivl om udfaldet, når sagen en dag får en afslutning.

»Det har trukket mange overskrifter i landet, og rigtig mange undrer sig over, hvad det er for nogle mennesker, der opfører sig, som familien har gjort. Man er forarget,« fortæller TV 2s Eva Ravnbøl og fortsætter:

»Folkedomstolen hernede er ikke et sekund i tvivl. De mener, at kollisionen kun kan lade sig gøre, hvis man fra motorbådens side er meget uopmærksom. Det er dog vigtigt at påpege, at ingen er dømt endnu, og at der stadig pågår efterforskning af ulykken.«

Kilder: Artiklen er skrevet på baggrund af en lang række artikler fra de italienske medier la Repubblica, Il Gazzettino, Informazione.it, Il Sussidario og Il Messaggero.