FOA ønsker at forbedre au pair-ordningen i Danmark og ser frem til politisk behandling af emnet næste uge.

Det er ikke holdbart at vinke helt og fuldkomment farvel til au pair-ordningen i Danmark, men den skal og bør forbedres.

Sådan lyder det fra sektorformanden for Kost- og Servicesektoren i FOA, som organiserer au pairer, Pia Heidi Nielsen.

Udmeldingen kommer, en uge inden at SF og Enhedslistens beslutningsforslag om at ændre i den danske au pair-ordning skal behandles i Folketinget.

Onsdag besluttede de norske regeringspartier at fjerne au pair-ordningen i landet med øjeblikkelig virkning, blandt andet fordi man konkluderer, at ordningen ikke længere handler om kulturudveksling, men billig arbejdskraft.

Selv om Norge med det nye tiltag forsøger at fjerne udnyttelsen af den udenlandske hushjælp til en lav løn, er det ikke at foretrække i Danmark, lyder det fra FOA's sektorformand.

- Den vej skal vi ikke gå i Danmark. Tværtimod skal vi se på den ordning, der er, og forbedre den ved at have øje for beskyttelse og løn, siger hun.

Hun understreger, at det arbejde, som au-pairs yder i Danmark, efterspørges, og der vil være nogen, der tager det arbejde, om der er en ordning eller ej.

Victoria Velásquez (EL) er et af de folketingsmedlemmer, der har stillet beslutningsforslaget, som skal behandles torsdag i næste uge.

- I dag står man som au pair enormt retsløst og sårbart og bliver underbetalt. Så man skal have nogle rettigheder på lige fod med andre på det danske arbejdsmarked, siger hun til Ritzau.

Victoria Velásquez er enig med FOA i, at arbejdet vil blive udført, uagtet om der er en au pair-ordning eller ej.

Dog mener hun, at man de facto vil afskaffe au pair-ordningen, som vi kender dem i dag, hvis man indfører de rettigheder, som beslutningsforslaget lægger op til.

Som ordningen er i dag, må personer, der er i Danmark som en del af au pair-ordningen, højst arbejde 30 timer om ugen og skal have mindst 4700 kroner i lommepenge om måneden.

Pia Heidi Nielsen peger på, at som det er nu, er opholdstilladelsen koblet op på den enkelte au pair, mens personens arbejdstilladelse følger kontrakten med værtsfamilien, hvor au pairen er ansat.

- Mange af de sager, vi ser, er au pairen kommet i klemme med værtsfamilien. Det er et miskmask, siger hun.

Hun ønsker desuden et opgør med, at au pairer kun må arbejde 30 timer om ugen.

SF og Enhedslisten lægger vægt på samme områder som sektionsformanden i FOA i deres beslutningsforslag, der skal behandles torsdag.

Partierne ønsker, at au pair ordningen erstattes med en lovreguleret arbejds- og opholdsordning for familiehjælpere.

