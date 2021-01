De restriktioner, der skal forhindre smitte med coronavirus, har i den grad ramt en kendt iværksætter i Århus.

Han ejer møbel- og interiørvirksomheden Paustian, der har butikker i både Aarhus og København, restauranterne Villa Dining, Spisesalon og Nordisk Spisehus samt flere aarhusianske madmarkeder. Mest kendt er han for designvirksomheden Kähler.

Frantz Longhis pengepung bløder. Danish Management Group, der står bag store dele af Franz Longhis virksomheder, har netop offentliggjort et samlet tab på over 30 millioner kroner efter skat.

Det må siges at være en rutsjebanetur, da Longhi samme periode året forinden kunne glæde sig over et overskud på 81 millioner efter skat.

Det enorme overskud skyldes blandt andet salget af Kähler til Rosendahl Design Group for intet mindre end et trecifret millionbeløb.

De grønne tal fik corona dog sat en stopper for. Blandt andet fordi det ikke har været muligt for Paustian at få økonomisk støtte fra regeringens coronahjælpepakker, hvilket har betydet et tab på over 12 mio. kroner efter skat i 2019/2020.

»Resultatet er ikke tilfredsstillende og mindre end det forventede resultat, der var positivt. Årsagen er covid-19, der har påvirket stort set alle datterselskabers resultater i markant negativ retning, blandt andet fordi der i de fleste selskaber ikke har kunnet opnås hjælp fra hjælpepakker vedrørende faste omkostninger,« skriver Frantz Longhi i regnskabet.