En hurtigere genåbning er vigtig for at få sat skub i økonomien, siger Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv.

Det er positivt og ikke mindst vigtigt, at der nu sker endnu en bevægelse i retning af en hurtigere genåbning af Danmark.

Det mener administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Folketingets partier blev natten til fredag enige om at udvide den første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

Det betyder, at liberale erhverv, herunder frisørerne, nu får mulighed for at åbne igen.

- Det er altafgørende for de virksomheder, at de får lov at åbne igen. De står og tripper som en hest i startboksen. Mange har været ved at gå konkurs, og derfor betyder det overlevelse, at de kan begynde at åbne igen, siger han.

- Vi havde gerne set, at man også havde kigget på storcentre og restauranter. Men vi mener samtidig, at politikerne har lavet en ansvarlig, gradvis åbning med et skridt ad gangen, siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at det er både vigtigt og nødvendigt, at samfundet åbner yderligere og hurtigere end først planlagt, så der kan blive sat skub i økonomien.

Brian Mikkelsen peger på, at det nu er vigtigt, at politikerne også kommer i mål med forlængelser og forbedringer af hjælpepakkerne til landets virksomheder.

De står til at udløbe 8. juni. Dansk Erhverv mener, at de skal forlænges til den anden side af sommerferien.

- Verden kommer ikke til at ændre sig fra den ene dag til anden, og derfor skal de forlænges og gælde flere virksomheder, siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv foreslår blandt andet, at grænsen for, hvornår man bliver kompenseret for faste udgifter, skal sænkes.

I dag er virksomheder omfattet, hvis deres omsætning er faldet mere end 40 procent, men det vil Dansk Erhverv gerne have sænket til 30 procent.

Derudover vil organisationen se på, hvordan man endnu bedre kan hjælpe selvstændige.

Den politiske aftale om en yderligere genåbning betyder, at flere små virksomheder, der har været lukket siden midten af marts, må åbne fra på mandag.

Ud over liberale erhverv som frisører og tatovører gælder det også domstole, mens restaurationsbranchen samt højskoler og efterskoler må vente.

/ritzau/