Flertallet i det britiske underhus vendte tirsdag aften tommelfingeren nedad til premierministerens Brexit-aftale.

Og med afvisningen af Theresa Mays skilsmisseaftale med EU, går dansk erhvervsliv en usikker tid i møde.

Det mener Dansk Erhverv.

Til Finans.dk siger erhvervsorganisationens administrerende direktør, Brian Mikkelsen, således:

»Situationen er mere alvorlig end nogensinde. Usikkerhed er gift for erhvervslivet og samfundsøkonomien, og vi nærmer os nu det værst mulige udfald. Nu skal der simpelthen indgås en aftale, hvis ikke vi skal ende der, hvor hverken briterne, danskerne eller EU ønsker – nemlig et no-deal brexit.«

Brian Mikkelsen siger videre, at det vil få 'uoverskuelige konsekvenser for økonomien alle tre steder'.

242 stemte for, mens 391 stemte imod Mays Brexit-aftale.

Det er anden gang, premierministeren bliver stemt ned, og derfor kan danske virksomheder lige så godt prøve at forberede sig på det værste senarie - et såkaldt 'no-deal-Brexit' - mener Dansk Erhverv.

Et no-deal-Brexit vil betyde, at der kommer flere forhindringer på handelsvejen mellem Danmark og Storbritanien. Og udenrigsministeriet vurderer, at det give et tab på cirka 24 mia. kr. og et fald i BNP på 1,2 procent.

Derfor håber Brian Mikkelsen og Dansk Erhverv da også, at briterne 'kommer ind i kampen' og finder frem til en løsning i sidste ende.

Forud for dagens afstemning advarede Theresa May gentagne gange mod at afvise hendes aftale med EU, som hun ellers havde fået justeret og gjort mere spiselig efter et møde mandag aften med EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker.

Alligevel blev aftalen altså ikke godtaget i underhuset.