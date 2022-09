Lyt til artiklen

»Danskerne står i den værste energikrise nogensinde.«

Sådan lyder den kontante melding fra et dansk energiselskab, der ikke mener, problemet omkring energikrisen har fået nok opmærksomhed – og derfor råber man nu op.

Det oplyser Jysk Energi, der står for el-forsyningen til tusindvis af jyske huse, i en pressemeddelelse.

»Der kan ikke længere være nogen tvivl om at vi står overfor en decideret energikrise i Europa, og der er umiddelbart ikke nogen udsigt til fald i elpriserne,« lyder det:

»Tværtimod er der en alvorlig risiko for, at den kommende vinter kan blive den dyreste nogensinde.«

I pressemeddelelsen forklarer Niels Brøndsted, der er forretningschef i Jysk Energi, at han mener, 'danskerne står i den værste energikrise nogensinde':

»Det er vigtigt, vi italesætter dette, for det vil kræve en ekstraordinær indsat af os alle, hvis vi skal nedbringe forbruget så meget, at vi kan vende prisudviklingen,« siger han og tilføjer:

»Mange danske familier lever et moderne liv med tv og computer på børneværelserne, kogende vand i køkkenvandhanen, tørretumblere, elvarme på terrassen osv. Det er en livsstil og en adfærd, vi ikke har været vant til at stille spørgsmål ved, men denne vinter bliver det anderledes.«

I et interview med Finans, efter russerne har lukket rørledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid, gentager han sin advarsel og forklarer, at det 'er helt uden for kategori' i forhold til, hvad vi herhjemme tidligere har oplevet.

Herunder også oliekrisen i 1970erne:

»Ligningen hænger ikke sammen i øjeblikket, når vi mister energikilder østfra. Vi er mere skrøbelige, fordi sol og vind lige nu ikke kan erstatte det, vi mister. Samtidig er dette i meget høj grad en europæisk energikrise, hvorimod oliekrisen i 1970erne var mere global. Det burde danske politikere italesætte meget mere,« siger han til erhvervsmediet.

I pressemeddelelsen, der blev udsendt fredag, oplyser Jysk Energi, at man i januar 2022 opkrævede cirka 3.300 kroner inklusive moms for 1.000 kWh i fjerde kvartal.

I år er det ifølge energiselskabet forventningen, at den samme mængde strøm vil koste mellem 8.000-9.000 kroner.

»Vi ved, at det er en meget alvorlig situation, og Jysk Energi har i 2022 modtaget rekordmange henvendelser fra kunder, som har svært ved at betale elregningen,« lyder det fra selskabet, som fortsætter:

»Det er med bekymring, at vi snart må sende endnu højere regninger ud til vores kunder, da det vil bringe mange flere helt almindelige danskere i problemer med at betale elregningen.«

B.T. har i samarbejde med Henrik Bisp, fagekspert i Videncenteret Bolius, og forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen lavet 11 sparetip, der kan sende din regning markant ned.

