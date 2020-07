I Norge er der lige nu en trend blandt børn og unge mennesker, hvor man skal stirre ind i en laserpind, for at opnå efterbilleder, som er synsindtryk, der varer et kort stykke tid og så forsvinder igen.

Men det er bare ikke altid, at det forsvinder igen. Man kan nemlig få varige øjenskader.

Og nu advarer Pernille Lindhardt Steiness, der er fagspecialist hos Louis Nielsen, mod den farlige trend i Danmark.

»Området, man lyser på med laserpennen, kan blive varigt beskadiget. I stedet for kortvarige efterbilleder, vil man opleve varige sorte pletter på synet, som aldrig går væk. Derfor advarer vi på det kraftigste om denne trend,« fortæller Pernille Lindhardt Steiness i en pressemeddelelse.

I Danmark er de kraftigste laserpenne ulovlige, men det er muligt at købe dem i udlandet enten på sin ferie, eller få dem sendt med posten.

I Danmark er laserpenne opdelt i kategorier fra et til fem, og det er kun de laserpenne i klasse et og to, man må købe herhjemme.

Pernille Lindhardt Steiness fortæller, at der kun skal få sekunder til, før de varige skader kan opstå. Hun anbefaler derfor, at man tager en snak med sit barn og forklarer, hvor farlige de her laserpenne er:

»Der er lettest at lave en regel om, at man slet ikke skal lyse hinanden ind i øjnene med dem. Det er til at forstå for børnene,« forklarer hun.