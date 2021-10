Erhvervsmand og eksmilliardær Peter Forchhammer har et forslag til, hvordan man kan komme kriminaliteten til livs i Vollsmose.

Og det skal ikke koste kommunen en krone, lyder det fra erhvervsmanden.

For Peter Forchhammer, der var kendt som en af landets rigeste personer, indtil han mistede hele molevitten under finanskrisen, er nu blandt andet partner i overvågningsvirksomheden SmartEye.

Virksomheden laver såkaldt intelligent overvågning. Fidusen er, at overvågningskameraer ved hjælp af kunstig intelligens først begynder at filme, når der sker noget skummelt.

Ifølge Peter Forchhammer har systemet allerede vist sig at være effektivt, så da han hos B.T. læste om den seneste tids utryghed ved Vollsmose Torv, ville han og SmartEye tilbyde centret og politiet en hjælpende hånd.

»Vi har ikke noget imod at sætte kameraer op gratis i den periode, det tager at løse problemet,« siger Peter Forchhammer.

Hvis kameraet for eksempel registrerer, at mange pludselig stimler sammen et sted, ødelægger ting eller kommer op at slås, sender det videobillederne til en central, hvor en vagt vurderer, om der foregår noget ulovligt.

Hvis det er tilfældet, kan vagten tænde for en mikrofon og anråbe de pågældende via en højttaler ved kameraet.

Det kunne være noget i retning af:

»Dig med den gule anorak eller hættetrøjen. Hvis du ikke forsvinder, kalder vi på politiet,« siger Peter Forchhammer.

Og erfaringen er, at det ofte er nok til at forhindre eventuel kriminalitet.

»Folk tager det meget pænt, forstået på den måde, at de stopper med deres forehavende.«

Peter Forchhammer er en dansk erhvervsmand og var indtil finanskrisen en af landets rigeste. I 2008 blev han ramt af personlig konkurs, og siden har han arbejdet med en række virksomheder – blandt andre overvågningsvirksomheden SmartEyes.

I forvejen har virksomheden SmartEye sat flere hundrede kameraer op – primært ved autoværksteder og bilforhandlere, men også ved Operaen i København.

»Derfor tænker vi også, at det er et nyt område at komme ind på, så man ikke skal bruge så meget krudt på for eksempel politi og overvågning,« siger Peter Forchhammer.

Selvom de ansatte på en vagtcentral kan se med direkte, når overvågningskameraerne filmer, mener erhvervsmanden, at den intelligente overvågning er mindre indgribende end almindelig overvågning.

»Det er ikke sådan, at folk bliver forulempet af de her optagelser. Det er først noget, man råber op på højttaleren, når der er noget galt,« siger han.

Målet er nemlig først og fremmest at skabe tryghed.

»Hellere tænde en gang for meget for kameraet end en gang for lidt. Hvis det tænder, og der ikke er noget, er det sådan, det er. Der er ingen, der vil bruge tid og kræfter på noget, der ikke er et problem,« siger Peter Forchhammer.

Rene Agergaard er indehaver af en hobbybutik i centret på Vollsmose Torv. Han er ligesom flere andre butiksdrivende træt af den aktuelle ballade og håber, at butikkerne sammen bliver bedre til at anmelde overtrædelser af reglerne til centervagten og politiet. Vis mere Rene Agergaard er indehaver af en hobbybutik i centret på Vollsmose Torv. Han er ligesom flere andre butiksdrivende træt af den aktuelle ballade og håber, at butikkerne sammen bliver bedre til at anmelde overtrædelser af reglerne til centervagten og politiet.

René Agergaard, der ejer butikken Hr. Hobby i Vollsmose Torv, tror ikke på, at almindelig overvågning hjælper noget. Og han mener, at det var decideret virkelighedsfjernt, da Nye Borgerliges spidskandidat i Odense, Andreas Møller, for nylig foreslog i B.T. at bruge droner til at skabe tryghed i Vollsmose.

»Den med droner handler om, at de ikke ved, hvad der er herude,« siger René Agergaard.

Først og fremmest tror han, at det ville gøre en forskel med mere politi og flere vagter, men han er ikke afvisende over for ideen om intelligent overvågning.

»For så bruger man teknologien mere aktivt,« siger han.

Ny teknologi kan ifølge by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) sagtens være et middel til at få bugt med utrygheden omkring Vollsmose Torv.

»Det lyder meget spændende. Hvis det er lovligt, synes jeg bestemt, det er en vej, vi skal følge,« siger rådmanden.

Han mener, at det er et tegn på, at forældrene har fejlet, når grupper af børn og unge mennesker hænger ud i centret og skaber utryghed med deres adfærd.

»Det er derfor, vi poster flere hundrede millioner i Vollsmose hvert år, det er for at sikre, at vi har nogle indsatser, hvor man kan tage til boksning eller fodbold eller svømning. Det må man sige er fejlet her,« siger han.

Christoffer Lilleholt mener dog ikke, at det er lige meget, hvor den intelligente overvågning sættes op.

»I det offentlige rum har jeg mine betænkeligheder, for vi skal kunne færdes frit uden at skulle overvåges i det offentlige rum,« siger han og fortsætter:

»Men når vi er inde på privatejet område i situationer, hvor der er specielle udfordringer, mener jeg ikke, at det er at gå for vidt.«