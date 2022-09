Lyt til artiklen

Det danske designhus Rosendahl Design Group har fået en bøde på 7,5 millioner kroner.

Årsagen er, at virksomheden – med de kendte mærker som Kähler, Kaj Bojesen og Holmegaard – har brudt konkurrenceloven.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Rosendahl har stillet krav til sine forhandlere om, at de ikke må sælge Rosendahls produkter videre til andre forhandlere, som henvender sig for at købe produkterne,« forklarer konkurrencerådets formand, Christian Schultz:

»Desuden skulle nogle forhandlere holde priserne på et vist niveau. På den måde har Rosendahl søgt at holde priserne oppe, uanset hvor forbrugerne købte Rosendahls designprodukter.«

Både bindende videresalgspriser og begrænsning af såkaldt 'passivt salg' er som udgangspunkt ulovligt ifølge konkurrenceloven, lyder det.

For det har Rosendahl fået millionbøden, som er udstedt af Konkurrencerådet.

Ifølge Christian Schultz har virksomheden selv medvirket til at opklare sagen, hvilket man 'har taget hensyn til'.

Rosendahl Design Group har ifølge pressemeddelelsen erkendt at have overtrådt konkurrenceloven – og man vil derfor betale bøden.

Overtrædelserne, som blandt andet omfattede at forhindre forhandlernes såkaldte 'passive salg' af designprodukter som blandt andet Kay Bojesens abefigurer og Kähler-vaser, fandt sted i perioden fra 2017 til og med 2021.