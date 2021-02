En mand fra Libyen har hacket sig ind i Bridgewalking Lillebælts database, hvor han fik oplysninger på kunder.

»I har et hul i systemet«.

Sådan en besked modtog Bridgewalkings it-leverandør fra en hacker fra Libyen.

I første omgang blev denne besked egentlig taget positivt imod hos Bridgewalking Lillebælt.

Deres svar var nemlig et tilbud på 100 dollar som et slags konsulentbidrag til hackeren.

Det fortæller Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking, til TV SYD.

Men så lugtede hackeren penge.

»Derefter skrev han, at han ville have 2000 dollar. Hvis ikke han fik pengene, så ville han skrive til alle vores kunder. Her stoppede legen. Vi fortalte ham, at vi allerede havde skrevet til vores kunder, så det var der ikke den store pointe i«, fortæller Lone Skjoldaa til TV SYD.

Siden har han ikke fået en dollar.

Selvom databasen kun indeholder almindelige oplysninger såsom adresse, navn og telefonnummer, og der derfor ikke er afsløret nogen personfølsomme oplysninger, har oplevelsen fået Bridgewalking til at ændre på deres system.

Kunderne vil nu blive slettet automatisk i deres database, hvis de har været inaktive i to år.

Til trods for at der ikke var personfølsomme data i blandt, er alle deres kunder blevet kontaktet i tilfælde af, at de skulle modtage en mail fra hackeren.