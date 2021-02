Om tre måneder forventer Københavns Universitet at have et billede af, om nyudviklet vaccine kan klare den.

Københavns Universitet har udviklet en vaccine mod coronavirus, og i denne måned ventes den at blive testet på mennesker.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

En række vaccineforskere siger til avisen, at den kan være et stærkt bud på et effektivt våben mod corona.

Ali Salanti, der er professor på institut for immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet, har høje forventninger.

- Jeg forventer, at vores vaccine vil aktivere et stærkt respons fra immunforsvaret og også virke markant bedre end mange andre mod nye virusvarianter, altså mutanter, siger Ali Salanti til avisen.

I øjeblikket venter Københavns Universitet på en godkendelse fra de hollandske myndigheder. Det er nemlig i Holland, at forsøgene med mennesker er planlagt til at finde sted.

Universitetet regner med, at godkendelsen kommer, så forsøgene kan indledes i denne måned.

Om tre måneder vil universitetet have "et godt billede af", hvorvidt virkeligheden lever op til forventningerne, siger Ali Salanti til Kristeligt Dagblad.

Også den amerikanske professor Bryce Chackerian, der forsker i vacciner, og Søren Riis Paludan, professor ved institut for biomedicin på Aarhus Universitet, vurderer, at vaccinen har potentiale.

Søren Riis Paludan har set data fra forsøgene i aber og mus, og han siger, at "det ser lovende ud". Alt er dog teori, indtil de kliniske forsøg er gennemført, understreger han.

Ud over Københavns Universitet udvikler også Statens Serum Institut en vaccine mod covid-19.

Den bygger på en anden teknologi, end den Københavns Universitet bruger.

/ritzau/