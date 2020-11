Folketingets finansudvalg har bevilget 18,8 millioner kroner til test af mulig COVID-19 vaccine udviklet på Statens Serum Institut.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

'Statens Serum Institut har udviklet en kandidat til vaccine mod COVID-19. Vaccinen har i den indledende udviklings- og testfase vist lovende resultater og er nu klar til at blive testet i mennesker,' lyder det i pressemeddelelsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke glæder sig over udviklingen og siger i pressemeddelelsen, at det kan være med til at sikre Danmark et større udvalg af vacciner.

»Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod COVID-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner. Denne bevilling betyder, at de første kliniske testfaser kan gennemføres,« siger Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og tilføjer:

»Efterfølgende skal vaccinen testes i stor skala, hvis den har potentialet til at blive godkendt. Men uanset hvad udfaldet af testene bliver, er udvikling af en vaccine på Seruminstituttet med til at øge vores viden om COVID-19 og ruste os bedre til udvikling af fremtidige virusvacciner mod fremtidige pandemier.«

Pengene skal blandt andet bruges til at producere et større antal doser af vaccinen.

Viser den gode resultater, skal de til sidst evalueres af Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Er der nok dokumentation for, at den er effektiv og sikker, kan den herefter blive godkendt.