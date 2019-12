Hvis olie- og naturgasfyr udskiftes, kan CO2-udledning mindskes, viser analyse. Dansk Byggeri ønsker tvang.

Omkring 500.000 enfamiliehuse har ikke adgang til fjernvarme. Hvis der bliver etableret fjernvarme, eller boligerne i stedet får en varmepumpe, kan landets CO2-udledning reduceres med cirka 640.000 ton om året.

Det viser en analyse fra interesseorganisationen Dansk Byggeri, skriver Berlingske.

Regeringen har et mål om inden 2030 at reducere CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Hvis alle olie- og naturgasfyr udskiftes, vil det reducere udledningen af klimagasser med godt to procent, viser analysen.

Hos Dansk Byggeri mener direktør Michael Nielsen, at politikerne bør stille krav til husejerne om, at når et af de pågældende huse med olie- og naturgasfyr sælges, skal der i samme omgang skiftes til mere klimavenlige varmekilder.

Det kunne træde i kraft for alle huse solgt efter eksempelvis 2025 eller 2030, foreslår direktøren.

- Vi bevæger os fra traditionelt at have styret energipolitikken med gulerødder - altså tilskud eller gunstige ordninger - til også at indføre pisk.

- Men vi vil gøre det i forbindelse med ejerskifte, så vi ikke tvinger dem, der bor i huset, til at gøre det, siger Michael Nielsen til Ritzau.

Da mange foretager forbedringer af boligen efter et huskøb, mener Michael Nielsen, at det vil være godt at indføre tvangen ved ejerskiftet.

- Vi synes, at det er et naturligt tidspunkt at se på et skifte til en mere moderne og ikke forurenende energikilde, siger han.

Det er langtfra gratis at omlægge varmekilderne i huset. Interesseorganisationen mener derfor også, at der skal lægges flere penge til side om året til det tilskud, som borgere kan få for at skrotte deres oliefyr.

De 20 millioner kroner om året rækker ifølge Michael Nielsen ikke langt, hvis de cirka 100.000 oliefyr skal udskiftes. De resterende 400.000 er naturgasfyr.

Desuden bør det være muligt for boligejerne at betale mindre for selve installationen af en varmepumpe, og at det resterende beløb afbetales over en årrække.

Socialdemokratiets boligordfører, Henrik Møller, er positiv over for forslaget.

- Det lyder som en oplagt idé, der kan indgå i en kommende klimahandlingsplan, siger han til avisen.

Henrik Møller ønsker dog ikke at lægge sig fast på, at det er det, der bliver løsningen.

Mette Hjermind Dencker, der er boligordfører hos Dansk Folkeparti, ønsker ikke en tvungen ordning, der vil sende en ekstraregning til boligejerne. I stedet vil hun hellere se på flere motiverende forslag, der kan føre til en ændring.

/ritzau/