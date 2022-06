Lyt til artiklen

I den første weekend i august var det planlagt, at det kendte bryggeri To Øl skulle afholde en ny byfestival i den vestsjællandske by, Svinninge.

Her skulle en lang række kunstnere spille koncerter, og bryggeriet ville diske op med forskellige ølbryggere og destillerier.

Men sjællænderne – og andre, der er interesseret i konceptet – kan nu se langt efter To Øl byfestival. Bryggeriet har nemlig set sig nødt til at aflyse.

»På grund af et uventet langsomt billetsalg har vi besluttet at aflyse festivalen, så vores gæster kan lægge andre planer for sommeren,« oplyser To Øl på deres hjemmeside.

For med et billetsalg, der er gået langsommere end forventet, ser arrangørerne bag festivalen sig ikke i stand til at skabe den festival, de havde drømt om.

»Og for os i To Øl føles det ikke rigtigt at gå på kompromis med slutresultatet af vores projekter,« skriver de.

Men som det anerkendte motto lyder, 'er intet så skidt, at det ikke er godt for noget'.

Bryggeriet har nemlig en anden festlig begivenhed på tegnebrættet i stedet – denne gang i København.

»Indtil videre kan vi kun fortælle, at der bliver fest på vores brygpub Brus den 6. august – lørdagen for den aflyste festival. Vi vender tilbage med mere info, så snart vi har arrangeret denne sjove happening,« lyder det på deres hjemmeside.

Har man købt billet til den aflyste byfestival i Svinninge, kan billetten refunderes gennem TicketMaster.