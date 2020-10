En dansk bydel har sneget sig med ind på listen over de 40 sejeste kvarterer i verden.

Bydelen, som beskrives som 'et i sandhed magisk nabolag', slår områder som Soho i London og Kabutocho i Tokyo – men må dog spejde langt efter den samlede førsteplads.

Det er den københavnske bydel Nørrebro, der ud fra en rundspørge fortaget af magasinet Time Out er blevet kåret som det 28. sejeste nabolag i verden (du kan se toppen af listen længere nede i artiklen).

»Et mangfoldigt, multietnisk samfund lige nord for Københavns berømte søer. Nørrebro har en 'sover aldrig'-atmosfære, hvor gåture gennem loppemarkeder i weekenden glider over i måltider på veldrevne mellemøstlige og afrikanske restauranter, for så at gå over i et par omgange på en afslappet bar,« skriver Alexandra Pereira i bedømmelsen af den danske bydel.

Hvilket københavnsk kvarter mener du er det bedste?

Videre skriver hun, at København er kendt for sin gastronomi – og at Nørrebro er stedet, hvor de lokale tager hen for at spise og drikke.

Derudover fremhæver hun også de årlige begivenheder, der – under normale og corona-frie omstændigheder – udspiller sig hvert år, som gadefestivalen Distortion og byens jazz-festival, mens også Pride-optaget og demonstrationer ses i nabolaget.

»For den perfekte 'dagen derpå'-reflektion skal du tage til Assistens Kirkegård, hvor eventyrkongen Hans Christian Andersen ligger begravet. Vi har en fornemmelse af, at han vil være meget begejstret for dette i sandhed magiske nabolag lige nu,« skriver Alexandra Pereira i magasinet.

Selvom det danske kvarter er med på listen, er der dog et stykke på til listens top.

På førstepladsen finder man kvarteret Esquerra de l’Eixample, der ligger i den spanske storby Barcelona og er kendt for sine historiske bygninger.

Derefter følger Downtown i Los Angeles på andenpladsen, mens Sham Shui Po i Hong Kong er at finde på tredjepladsen.

Den fulde liste over de 40 sejeste nabolag – og de forskellige beskrivelser af dem – kan du finde på Time Out's hjemmeside HER.