Hvis alt går efter planen, vil den østjyske by Tåning i den nærmeste fremtid få ændret sit navn.

Et flertal af byens borgere ønsker nemlig en ændring i byens stavemåde. Ønsket lyder, at byen skal hedde 'Tånning' frem for 'Tåning'.

Det skriver TV2 Østjylland, som også har talt med idémanden bag forslaget, Sune Fredslund Andersen.

»Vi ønsker, at der er overensstemmelse mellem tale og skriftsprog. I byen siger vi nemlig 'Tånning' og ikke 'Tåning',« forklarer han.

I alt har 136 indbyggere i byen skrevet under på en navneforandring, hvilket svarer til lidt over halvdelen af byens indbyggere. En lokal opbakning til forslaget var også et krav fra Stednavneudvalget, før forslaget kunne leve videre.

Senere onsdag skal byrådsmedlemmerne i Skanderborg Kommune stemme om, hvorvidt ændringen bliver aktuel. Borgmester i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S), forventer dog ikke, at der vil være de store protester mod forslaget, fortæller han til TV2 Østjylland.

Ændringsprocessen stopper dog ikke her. Godkender byrådet forslaget, skal det igennem fire ugers høring. I de fire uger har borgere i Tåning Sogn muligheder for at komme med indsigelser.

Det er ikke første gang i nyere tid, en dansk by skifter navn. Tidligere på året skiftede en anden jysk by nemlig navn fra 'Hov' til 'Hou'.