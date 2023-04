Lyt til artiklen

Mandag morgen vågnede indbyggerne i Svaneke på Bornholm op til en grim lugt.

Meldingerne fra borgerne gik på en lugt af rådne æg, og sagen er efterfølgende blevet undersøgt nærmere af Bornholms Kommune.

Kommunen skriver på sin hjemmeside, at der er konstateret et forhøjet indhold af den giftige gas svovlbrinte i kloakkerne i Svaneke.

Selvom de seneste målinger viser, at der ikke længere er svovlbrinte i kloakken, kommer kommunen alligevel med en opfordring:

»Vi opfordrer alligevel borgerne i Svaneke til at få luftet godt ud – også selvom de ikke har haft lugtgener. Bank gerne på hos din nabo og spred budskabet. Vi anbefaler at lave fuldt gennemtræk i alle rum i 10 - 15 minutter. Vær særligt opmærksomme på rum med afløb til kloakken i vask eller gulv.«

Ifølge Bornholms Kommune vil kloakken løbende blive overvåget for svovlbrinte-indhold, ligesom der er sat en række tiltag i værk for at identificere årsagen og modvirke fremtidige dannelser af svovlbrinte i kloakken.

Svovlbrinte dannes i kloakker ved bakteriers nedbrydning af organiske stoffer under iltfrie forhold. Det er en »særdeles giftig gas«, understreger kommunen.

Gassen kan irritere både øjne, næse, hals og luftveje ved at give en brændende fornemmelse, tårer i øjnene, hoste og åndenød. Astmatikere kan være særligt udsatte for åndedrætsbesvær.

Gentagen eller langvarig eksponering kan give symptomer som hovedpine, træthed, irritabilitet og søvnløshed.

Bornholms Kommune anbefaler, at borgere kontakter egen læge eller 1813, hvis de oplever nogle af de fornævnte symptomer.

Samtidig understreger kommunen, at man kun bør kontakte 112 i livstruende situationer.