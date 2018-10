I otte måneder har borgerne i Kalundborg lidt.

5000 husstande får energi fra anlægget, som ligger ved siden af Asnæsværket. Men energien har en høj pris – nemlig den grimme lugt, der ligger som et tæppe over området, skriver TV Øst.

Beboerne i området beskriver alle lugten som 'rådne æg'.

Fordi lugten har ligget over byen så længe og plager alle, der træder udenfor en dør, har de mange kalundborgensere ikke kunnet nyde den exceptionelt varme sommer.

»Vi har ikke kunnet holde grillfester her, og man har ikke kunne invitere gæster, for de ville køre hjem igen med det samme, de lugtede det. Det er frustration og frustration og frustration,« siger Lars Kaster Jørgensen til TV Øst.

Direktør for anlægget i Kalundborg, Erik Lundsgaard, beklager de mange lugtgener.

Dog er det almindeligt, at et biogasanlæg er omkring et halvt år om at starte ordentligt op.

Så problemerne var egentlig forventede, selvom det ikke var meningen, de skulle vare så længe.

Lugten stammer angiveligt fra den masse, som anlægget bearbejder. Den kommer nemlig fra industriaffald og ikke fra madaffald, som ellers er standarden.

Der skal forskellige processer til at bearbejde de to typer affald, og den er ikke helt på plads endnu, forklarer Erik Lundsgaard.

Men der bliver arbejdet på højtryk for at finde den optimale proces, som kan mindske lugten.

Han forventer, at der kommer styr på processen indenfor et par uger.