»I skulle skamme jer for at være så skydeliderlige. Lad dog de stakkels ræve være i fred. De har altid været der, og de vil altid være der. Smukke dyr.«

Sådan lyder en af de beskeder, som Martin Poulsen, der er frivillig reguleringsjæger i Thisted Kommune, har fået på de sociale medier. Når beboere oplever for mange problemer med vilde dyr og ikke ser andre udveje end at få dem skudt eller fanget, er det sådan én som ham, de ringer til.

Sådanne problemer er der mange, der oplever i den vestjyske by Klitmøller, som er overrendt af ræve. Et dilemma, der deler borgerne i to. Der er dem, som er imod dyret, og så er der dem, som er for, og som mener, at det Martin Poulsen gør er forkert.

Denne problemstilling har Radio4 sat fokus på i den fire afsnit lange serie 'En rævsyg historie'.

»De skælder voldsomt ud. De stalker mig på min Facebook og skriver beskeder til mig. 'Lad da de ræve være, de er så søde, de har ikke gjort noget', 'du er en ond, ond mand', 'kold og morderisk' og alle de der ting. Til at begynde med var det temmelig overvældende. Jeg skal ikke nødvendigvis være gode venner med alle, men jeg kan heller ikke lide, at folk skælder ud på mig,« forklarer Martin Poulsen i programmet.

Det er dog ikke de vrede beskeder på de sociale medier, der er de værste.

»De værste reaktioner er faktisk dem, hvor jeg kommer ud og ser, at min fælde er ødelagt. Det overraskede mig virkelig, men i bagklogskabens lys var jeg måske alligevel ikke så overrasket, for det er den lette måde for modstandere at komme af med noget frustration. Det er ikke i orden, og det er ikke lovligt, det er strafbart at røre ved andres fælder og lukke en ræv ud, der sidder i min fælde. Det er der også flere, der har gjort.«

Ifølge Radio4's reporter, der besøger Klitmøller i programmet, er det især den østlige del af byen, som er hårdt ramt af ræve. Ifølge Martin Poulsen er der hundredvis af ræve i byen, og Klitmøller er den eneste vestjyske by, som har dette problem.

De seneste fire år har jægerne fanget og skudt 75 ræve i byen.

Og reguleringsjægeren er ikke i tvivl om, hvorfor rævebestanden er stukket sådan af i Klitmøller:

»Det er fodring, der skaber problemet (...) Jeg ønsker ikke alle ræve væk, overhovedet ikke, vi kan ikke undvære dem, men at fodre samtlige ræve fra nationalnaturparken til én by langs med hele Vestkysten, det er forkert. Det er forkert etisk, det er forkert moralsk, og det er forkert biologisk.«

Problemet med rævene er, at de stjæler beboernes ting og ødelægger skraldespande. En familie har også oplevet, at deres kanin blev ædt. Ræve er også bærere af parasitten dværgbændelorm, der kan smitte til mennesker, ligesom de kan give skab videre til husdyr.