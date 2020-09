Den lille lodne og ikke mindst uvelkomne gnaver med den lange nøgne hale har i år indtaget Aarhus. Antallet af rotter er faktisk usædvanligt højt i den Østjyske by.

I 2019 var der 7.100 anmeldelser om rotter i byen, og i år har man allerede i august haft samme antal anmeldelser, og Aarhus kommune forventer ikke, at antallet af anmeldelser falder de næste måneder.

Særligt fordi rotter har det med at komme til, når vejret bliver dårligere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den usædvanlige mængde rotter skyldes blandt andet den milde vinter. Det har nemlig givet rotten gode muligheder for at yngle, og flere kuld har derfor overlevet vinteren.

Dernæst har corona også spillet en rolle for antallet af anmeldelser. Mette Olesen, biolog ved rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune, oplevede, at anmeldelserne omkring rotter steg yderligere, som landet blev lukket ned.

»Vi så jo i forhold til nedlukning ved corona, at anmeldelserne steg yderligere. Desuden kan vi se på anmeldelserne, at folk i den periode begyndte at rydde op i skure og gårde, hvor de så har fundet spor, og så begyndte anmeldelserne at rulle,« siger hun.

Andre kommuner ser samme mønster som Aarhus. Blandt andre Silkeborg. De har ellers haft en nedadgående kurve for rotteanmeldelser siden 2015. Også Favrskov oplever allerede at have haft samme antal anmeldelser som i hele 2019.

Der kommer flere og flere rotter.

Ifølge Mette Olesen er den bedste bekæmpelse mod rotter forebyggelse.

Det kan fx være at flytte den skraldespand, hvorunder man mistænker rotter for at bo, eller at man rydder op i kompostbunkerne og generelt før det svært for rotterne at gemme sig.