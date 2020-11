Nørre Vorupør vest for Thisted plejer at vrimle med turister. Også uden for sæsonen.

Men intet er, som det plejer netop nu.

Surfere, som normalt boltrer sig i Vesterhavets bølger, er væk. Det samme er børnefamilierne, som nyder en god bid mad på Nørre Vorupørs strandterrasse efter en tur i Havbadet og Nordsø Akvariet og en gåtur i det hyggelige og autentiske fiskerleje.

»Det er, som om man er kommet ned på en fremmed planet, hvor man er den eneste tilbage. Der er ingen mennesker. Der er helt støvsuget,« siger formand for Vorupør Erhvervsforening, Per Møller Nielsen, til TV Midtvest.

Forklaringen ligger lige for: Thisted er en af de syv nordjyske kommuner, som regeringen har lukket ned for at stoppe spredningen af coronamutationen ved navn 'cluster 5', der er opstået hos mink og spredte sig til mennesker. En mutation, som ifølge Statens Serum Institut muligvis kan gøre en kommende coronavaccine mindre effektiv.

Nedlukningens konsekvenser mærker de også i Nørre Vorupørs forretningsliv.

Hvis man da overhovedet kan bruge ordet 'liv' i den sammenhæng.

Herdis Brusgaard, som arbejder i Nørre Vorupørs største supermarked, Meny, kalder den normalt så populære turistmagnet for 'ren spøgelsesby'.

Nedlukningen varer til 3. december.